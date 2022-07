Avignon 2022 – Un cadeau particulier : mieux vaut parfois venir les mains vides !

Un cadeau particulier est une comédie dans laquelle un cadeau peu banal va transformer un dîner d’anniversaire en règlement de comptes.

Un cadeau particulier est la nouvelle pièce de Didier Caron qui, non seulement nous fait passer une drôle de soirée d’anniversaire, mais qui nous fera aussi considérer différemment nos prochains choix de cadeaux !

Ça aurait dû être un dîner agréable entre deux amis de longue date, un moment convivial où on se régale d’un délicieux coq au vin en refaisant le monde et où l’on déballe ses cadeaux en remerciant pour l’attention. Mais, amis, pas sûr qu’Éric et Gilles le restent après ce dîner d’anniversaire sans dîner ! Car le cadeau de ce dernier est tout sauf banal… Et encore, pas dit que ce soit le pire de ce qui attend Éric lors de cette soirée qui n’a pas fini de le – et de nous ! – surprendre !

C’est l’intention qui compte…

C’est sûr, ils se seraient moins disputé si Gilles avait offert à Éric une cravate ou un CD de Brassens ! Mais, pour les 50 ans de son ami et collaborateur, il voulait un cadeau audacieux, qui sorte de l’ordinaire. Un cadeau qui marque le coup ! Et pas de doute, c’est réussi ! Encore faut-il savoir ensuite en justifier le choix, et c’est là que les choses vont se corser…

On ne va évidemment pas vous en dire plus sur ce mystérieux cadeau, même si l’intrigue de la pièce ne porte pas sur cette question. En effet, le suspense est de courte durée et c’est surtout sur les conséquences de ce présent que se concentre l’histoire. Et sur cette question : leur amitié y résistera-t-elle ?

© Franck Harscouet

En effet, Éric est profondément vexé par l’attention de son ami. Doit-il y lire un message ? Comment a bien pu lui venir cette idée ? Sans compter les autres questions qui se posent quant à la légitimité de l’existence même de cet objet. Rien n’y fait, ça ne passe pas. Les tensions qui émergent alors vont être l’occasion de faire fuser quelques reproches, de déballer des vérités, de faire tomber les masques. Et la situation va peu à peu dégénérer. Surtout qu’Éric est loin d’être au bout de ses surprises !

On s’y croirait presque

Didier Caron – déjà présent au OFF 2021 avec la pièce Fausse note – a l’art du rythme et des répliques qui font mouche. Et c’est dans le registre de la comédie façon vaudeville qu’il déploie ici son talent. En effet, malgré quelques répétitions et répliques parfois trop convenues, l’ensemble fonctionne bien, le texte est d’une grande vivacité et on ne s’ennuie pas une seule seconde.

Le décor, très épuré, nous situe dans un appartement doté d’un balcon matérialisé par une baie vitrée. Espace que l’on visualise parfaitement et qui permet quelques respirations bienvenues. La mise en scène est fluide et nous rend complices chaque fois que l’histoire se met sur pause, le temps que l’un des personnages nous commente la situation ou introduise la scène à venir.

Des rebondissements en série

Et on se laisse porter avec plaisir dans cette histoire rocambolesque, même si certains passages manquent tout de même de crédibilité. Sous prétexte que le plat a brûlé dans le four, aucun repas ne sera servi… alors qu’il s’agissait d’une invitation à dîner ? On y croit peu. Tout comme ce moment, en plein milieu de la soirée, où la femme d’Éric s’absente pour aller boire un verre seule sous prétexte qu’elle a besoin de se changer les idées… et évidemment en oubliant son portable sur la table du salon… C’est un peu gros.

© Franck Harscouet

Une crédibilité que la surenchère de rebondissements fragilise également. En effet, cet enchaînement de révélations qui mettent à mal le trio finit un peu par lasser. D’autant que l’on a du mal à croire que ce fameux cadeau provoque à Éric davantage de colère que ce qui va lui être dévoilé ensuite et qui aura matière à impacter bien davantage sa vie personnelle…

Un trio convaincant

Heureusement, les trois comédien(ne)s sont assez sympathiques pour que cela ne nous empêche pas de passer un très bon moment. Christophe Corsand – que nous avions adoré en 2019 dans la pièce Le titre est provisoire, écrite par ses soins – incarne ici un Gilles un peu naïf et débonnaire dont la maladresse et la nonchalance nous font rire. C’est un personnage par lequel on ne s’attend pas vraiment à être surpris, que l’on imagine uniquement animé par de bonnes intentions et d’une sincérité naïve. Et pourtant…

À l’inverse, c’est le caractère affirmé voire tyrannique et le cynisme du personnage d’Éric, interprété par Didier Caron, qui le rendent intéressant. On aime beaucoup la finesse de ses réparties – presque toujours teintées d’ironie et de sarcasmes – qui nous décrochent souvent quelques rires et qui rendent ce règlement de comptes assez jubilatoire.

© Franck Harscouet

Quant à Bénédicte Bailby, elle s’en sort bien avec un rôle assez cliché où la femme dévouée sert essentiellement à tenter de faire la cuisine et la morale. Et si on s’interroge vraiment quant à l’intérêt de sa présence pendant le premier tiers de la pièce, elle prend davantage sa place ensuite et gagne en profondeur, heureusement.

Malgré ses quelques défauts , Un cadeau particulier nous divertit tout en nous faisant réfléchir au sens caché de certains de nos actes, à la nécessité de dire – et de savoir entendre ! – les choses, ou encore à l’importance que nous accordons à notre image. Ainsi, à mesure que l’histoire progresse, le vernis des uns et des autres se craquèle pour laisser apparaître qui ils sont vraiment derrière leurs masques.

Et ce qui est sûr, c’est que l’on passe certainement une bien meilleure soirée qu’eux !

Un cadeau particulier, de Didier Caron, avec Bénédicte Bailby, Didier Caron, Christophe Corsand, mise en scène Didier Caron et Karina Marimon, se joue au Théâtre Barretta, du 07 au 30 juillet, à 16h15 (relâche le dimanche).

Puis à partir du 03 août au Funambule Montmartre, à Paris (et à partir du 17 août pour cette distribution).

