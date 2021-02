Netflix : ce qui nous attend en février 2021

On aura connu des mois plus attrayants sur Netflix… Mais comme le dit le community manager de Netflix sur Facebook : « ce n’est pas parce que tu ne connais pas les titres qu’ils ne valent pas le coup d’oeil. Bien au contraire. » En plus pour ce mois de février, la plateforme nous prépare encore plein de surprises !

Et tellement de choses qu’on ne peut pas vous dire… pic.twitter.com/KeHqIoOgLa — Netflix France (@NetflixFR) January 29, 2021

Les films estampillés Netflix :

En tête d’affiche ce mois-ci, Malcolm & Marie, un drame en noir et blanc centré sur la relation entre les personnages interprétés par Zendaya et John David Washington. Sinon, il y a aussi le mystérieux film appelé La Mission. Si on ne sait pas grand-chose de ce long métrage qui se déroule après la guerre de Sécession, on sait que Tom Hanks y interprète le rôle principal et ça suffit pour nous mettre l’eau à la bouche !

All my friends are dead , le 3 février

, le 3 février The Yin-Yang Master: Dream of Eternity , le 4 février

, le 4 février Malcolm & Marie (avec Zendaya et John David Washington), le 5 février

(avec Zendaya et John David Washington), le 5 février Space Sweepers , le 5 février

, le 5 février Little Big Women , le 5 février

, le 5 février L’Ultimo Paradiso , le 5 février

, le 5 février En passant pécho , le 10 février

, le 10 février La Mission (avec Tom Hanks), le 10 février

(avec Tom Hanks), le 10 février Cibles mouvantes , le 11 février

, le 11 février L’Amour puissance mille , le 11 février

, le 11 février La Grande aventure d’un chien en or (film d’animation), le 12 février

(film d’animation), le 12 février Sauve qui peut : You vs Wild (film interactif), le 16 février

(film interactif), le 16 février I care a lot (avec Rosamund Pike et Peter Dinklage), le 19 février

(avec Rosamund Pike et Peter Dinklage), le 19 février Classmates minus , le 20 février

, le 20 février Fou de toi, le 26 février

Les autres films :

On ne saurait que trop conseiller de revoir (ou de voir pour les plus jeunes) la très iconique trilogie de Retour vers le futur, nom de Zeus !

S.W.A.T Firefight (avec Gabriel Macht et Giancarlo Esposito), le 1er février

(avec Gabriel Macht et Giancarlo Esposito), le 1er février Le Tournoi , le 1er février

, le 1er février 3 coeurs (avec Charlotte Gainsbourg, Benoît Poelvoorde et Catherine Deneuve), le 1er février (notre critique)

(avec Charlotte Gainsbourg, Benoît Poelvoorde et Catherine Deneuve), le 1er février (notre critique) La Crème de la crème (avec Alice Isaaz), le 1er février

(avec Alice Isaaz), le 1er février Never Back Down 2: The Beatdown , le 1er février

, le 1er février Shaun le Mouton : le film (film d’animation), le 1er février (notre critique)

(film d’animation), le 1er février (notre critique) Sniper Ghost Shooter , le 1er février

, le 1er février Angel , le 4 février

, le 4 février Black Jack , le 4 février

, le 4 février Mandy (avec Nicolas Cage), le 6 février

(avec Nicolas Cage), le 6 février Cinquante nuances plus claires , le 6 février (notre critique)

, le 6 février (notre critique) Kenny Begins , le 10 février

, le 10 février Morke , le 10 février

, le 10 février Staying Alive , le 10 février

, le 10 février Collection Chabrol : Madame Bovary, Merci pour le chocolat, La Cérémonie, Betty, La Fleur du mal, L’Enfer, Une affaire de femmes, Rien ne va plus, le 15 février

: Madame Bovary, Merci pour le chocolat, La Cérémonie, Betty, La Fleur du mal, L’Enfer, Une affaire de femmes, Rien ne va plus, le 15 février Jurassic Park 1 et 3 , le 16 février

, le 16 février Jurassic World , le 16 février

, le 16 février Retour vers le futur 1, 2 et 3 , le 16 février

, le 16 février American Pie 2 , le 16 février

, le 16 février Jack Reacher : Never Go Back, le 19 février (notre critique)

Les séries estampillées Netflix :

Parce que Katherine Heigl nous avait convaincus dans Suits (notre critique), on est curieux.ses de la découvrir dans une nouvelle série sur l’amitié, c’est pour ça qu’on regardera peut-être Toujours là pour toi.

Toujours là pour toi : Saison 1 (avec Katherine Heigl et Sarah Chalke), le 3 février

: Saison 1 (avec Katherine Heigl et Sarah Chalke), le 3 février La Cité invisible : Saison 1, le 5 février

: Saison 1, le 5 février Hache : Saison 2, le 5 février

: Saison 2, le 5 février Run on : Saison 1, le 10 février

: Saison 1, le 10 février Rohan Kishibe : Saison 1 (série animée), le 10 février

: Saison 1 (série animée), le 10 février Capitani : Saison 1, le 11 février

: Saison 1, le 11 février The Crew : Saison 1, le 15 février

: Saison 1, le 15 février Mon ami Adèle : Mini-série, le 17 février

: Mini-série, le 17 février Tribes of Europa : Saison 1, le 19 février

: Saison 1, le 19 février Histoires Equivoques : Saison 1, le 19 février

: Saison 1, le 19 février Shadow and Bone : La saga Grisha : Saison 1, le 23 février

: Saison 1, le 23 février Ginny & Georgia : Saison 1, le 24 février

: Saison 1, le 24 février High Rise Invasion : Saison 1 (série animée), le 25 février

Les autres séries :

Sans grande hésitation, en février, sur Netflix, on attend surtout la suite de Brooklyn Nine-Nine, dont le scénario de la saison 7 a notamment été révisé après la mort de George Floyd et la nouvelle émergence du mouvement Black Lives Matter.

Lascars : Saison 1 et 2 (avec les voix de Diane Kruger et Vincent Cassel), le 1er février

: Saison 1 et 2 (avec les voix de Diane Kruger et Vincent Cassel), le 1er février Brooklyn Nine-Nine : Saison 7, le 8 février

: Saison 7, le 8 février JoJo’s Bizarre Adventure : Thus Spoke Kishibe Rohan (série animée), le 18 février

(série animée), le 18 février Tiger & Bunny, le 28 février

Documentaires et séries documentaires :

Pour les footeux, bien sûr, il y a ce mois-ci le documentaire sur Pelé. Néanmoins, on conseille le documentaire Pole Dance – Haut les corps, parce que comme le décrit le community manager de Netflix « La pole-dance, c’est sexy, sensuel mais c’est surtout un moyen de s’assumer tel qu’on est ». En voilà un documentaire qui peut avoir un impact positif sur la perception de son corps et sur celui des autres.

Pole Dance – Haut les corps , le 5 février

, le 5 février Won’t You Be My Neighbor , le 8 février

, le 8 février Scène de crime ; la disparue du Cecil Hotel , le 10 février

, le 10 février Ghosts of cité soleil , le 10 février

, le 10 février Carnivore : Saison 10, le 17 février

: Saison 10, le 17 février Pelé, le 23 février

Spectacles :

On choisit de voir tout. Bah, oui, en ce moment le monde est pas très drôle alors on prend tout ce qu’on nous offre pour rire un peu !