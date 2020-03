Quand Westworld référence Game of Thrones et Jurassic Park

Alors que la saison 3 de Westworld vient de reprendre (notre critique), le deuxième épisode nous proposait de retrouver Maeve qui mettait le bazar dans les parcs alors même que Bernard la cherche.

Attention SPOILERS sur l’épisode 3 de Westworld

Si Maeve parvient sans mal à sortir du construct de WorldWar, imposé par de nouveaux protagonistes, et en se retrouvant dans un autre niveau artificiel, Bernard lui essaye de la trouver en se promenant dans les laboratoires des parcs. Après avoir reconstruit Stubbs, les deux compères évoluent dans les différents ateliers, au milieu des techniciens bientôt licenciés.

Ainsi, deux d’entre eux discutent d’une embauche possible au Costa Rica, dans une start-up qui serait susceptible d’accepter de reconstruire un certain dragon qui n’est autre que Drogon de Game of Thrones. Comme le souligne Jonathan Nolan « nous avons travaillé avec Pixamundo, la société d’effets spéciaux qui a fait les dragons pour GoT ». Une exacte réplique pour un caméo hilarant donc, surtout que les deux techniciens sont joués par nuls autres que les créateurs de GoT, David Benioff et D.B. Weiss.

Une aubaine pour HBO de glisser là un petit hommage, d’autant plus que Nolan et Lisa Joy sont en effet amis avec les showrunners de GoT et même G.R.R Martin qui voulait « faire un lien avec Game of Thrones dans Westworld (…) il voulait même un arc complet, genre un monde GoT au sein du parc » sauf que Nolan calme le jeu en déclarant que cette fantaisie « n’est pas réalisable ! ».

Mais la meilleure référence est cachée. En effet, si les deux techniciens discutent de leur emploi au Costa Rica, il faut comprendre qu’ils parlent de l’île de Isla Nublar, là se trouve Jurassic Park. Un Jurassic World serait-il possible ? Sûrement puisque le scénariste et réalisateur du film Westworld de 1973 se trouve être l’auteur du roman qu’un certain Spielberg adaptera en film en 1993… Jurassic Park. La boucle est bouclée, l’hommage magistral.

Drogon pourrait donc bien se retrouver au milieu des tyrannosaures et vélociraptors, mais ça, on y croit moyen.

La saison 3 de Westworld est actuellement diffusée sur HBO et OCS.