By Axel PC

The 355 : Chastain, Kruger, Nyong’o et Cruz en Jason Bourne dans le trailer

Parce que voir Scarlett Johansson ou Charlize Theron casser des bouches ça ne suffit plus, voilà que The 355 propose un thriller musclé avec un team-up féminin particulièrement badass dans le trailer.

L’agent de la CIA jouée par Jessica Chastain se constitue une équipe en béton armé avec l’allemande Diane Kruger, la britannique Lupita Nyong’O, la colombienne Penélope Cruz et la chinoise Bingbing Fan pour retrouver une arme secrète créée par des hackers.

Un scénario classique, à mi-chemin entre Charlies Angels et The Expendables à la sauce Jason Bourne (nous rappelle consciencieusement le trailer), le tour réalisé par Simon Kinberg. Un actionner bourrin au charme indéniable qui promet son lot de gunfu et de ravalement de rotules, ça nous suffit, pour l’instant.

The 355 sortira début 2021.