Atomic Blonde 2 : Charlize Theron de retour chez Netflix ?

Le magazine américain Discussing Films a lâché l’info : Netflix souhaiterait produire Atomic Blonde 2. Cette suite du film d’espionnage, réalisé par David Leitch en 2017, serait notamment co-produite par sa ravageuse actrice principale, Charlize Theron.

Inspirée du roman graphique The Coldest City, Atomic Blonde, cette oeuvre met en scène une espionne, Lorraine Broughton, dans le Berlin de la guerre froide. Le film a rencontré un réel succès à sa sortie, où il totalisait 100 millions de dollars de bénéfices. On peut donc s’attendre à ce qu’une solide fanbase soit au rendez-vous pour son deuxième opus.

D’après la même source, le projet n’aurait pas encore trouvé de scénariste ni de réalisateur mais Charlize Theron figurerait au casting et à la production. Cet aspect serait aussi pris en charge par Beth Kono et Kelly McCormick, de chez Denver & Delilah productions. Celles-ci s’occupent en effet de The Old Guard sur Netflix, avec la même actrice dans le rôle principal. Kelly McCormick n’étant autre que l’épouse de David Leitch, celui-ci pourrait donc bien reprendre le flambeau derrière la caméra.

Le réalisateur avait évoqué l’année dernière le fait qu’une plateforme de streaming anonyme serait intéressée pour reprendre la main sur le projet d’Atomic Blonde 2. Si tout se déroule comme prévu, il s’agirait de la première ouverture de Netflix à la co-production d’une œuvre qui ne lui appartiendrait pas entièrement.

Atomic Blonde 2 n’a pas encore de date de diffusion.