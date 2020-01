Le film Kung Fu sera réalisé par le papa de John Wick

Selon Deadline, la série Kung Fu va être adaptée sur grand écran par Universale, avec à la barre le non moins expérimenté David Leitch.

Ancien cascadeur et coordinateur des combats de Matrix puis co-réalisateur de John Wick premier du nom avant de se spécialiser dans les grosses franchises avec Deadpool 2 et Hobbs and Shaw, David Leitch est le cinéaste parfait pour relancer cette franchise d’art martiaux sur grand écran. Kung Fu est à la base une série télévisuelle culte des années 70 créé par Ed Spielman et Bruce Lee avec David Caradine dasn le rôle titre. Elle raconte l’histoire de Kwai Chang, un prêtre Shaolin sino-américain, qui se réfugie aux USA après avoir assassiné un membre de la famille de l’empereur de Chine. Lors de son parcours, il aidera qui il peut, ayant foi dans la non violence et l’honnêteté. Gros succès, le show donnera un téléfilm avec Brandon Lee (fils de Bruce) et une deuxième version sérielle dans les années 90.

C’est donc sur grand écran que la franchise va enfin se développer, avec ce projet de remake moderne qui n’a pour le moment aucun scénariste à la barre.

Kung Fu devrait arriver en salle courant 2022.