Dragon’s Lair aura sa série Netflix !

Ryan Reynolds (Deadpool…) serait en pourparlers au sujet de l’adaptation du jeu vidéo d’arcade Dragon’s Lair sur Netflix…

Feu Dragon’s Lair

Dragon’s Lair est un jeu vidéo faisant partie de l’histoire du jeu vidéo. Sorti sur borne d’arcade sur Laserdisc en 1983, il était connu en particulier pour sa difficulté.

Animé par l’ancien animateur de Disney Don Bluth (The Land Before Time, An American Tail…) et conçu par Rick Dyer et Gary Goldman, il proposait d’incarner Dirk, un chevalier audacieux dans sa quête pour sauver une princesse d’un dragon maléfique.

Le jeu présentait des graphismes révolutionnaires pour l’époque et a depuis inspiré plusieurs bandes dessinées, une série animée de courte durée et de nombreux autres supports culturels.

Le chevalier Ryan

Ryan Reynolds serait donc en pourparlers pour jouer le rôle principal dans une adaptation Netflix. Bien que cela ne soit pas confirmé dans l’article de The Hollywood Reporter, on suppose qu’il jouerait le personnage principal.

Dan et Kevin Hageman, les scénaristes de Scary Stories to Tell in the Dark, rédigeront le script.

