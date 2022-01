True Love : Gareth Edwards revient à la SF avec John David Washington et Gemma Chan

Gareth Edwards aura mis du temps pour débuter le tournage de son nouveau film : True Love ! En effet, le réalisateur de Monsters et Godzilla avait comme dernier fait d’armes ni plus ni moins que le gros succès de Rogue One – A Star Wars Story il y a de ça 5 ans ! Et grâce à Deadline mais aussi le twitter de Greig Fraser (collaborateur d’Edwards et également chef opérateur de Lion, Dune et The Batman), quelques (maigres) infos arrivent à nous parvenir !

Nous savons qu’il s’agira d’un film de SF (probablement du cinéma d’anticipation sachant qu’il s’agira d’un avenir proche) produit par New Regency (The Revenant, Ad Astra) et que cela parlera d’amour (bah oui ça s’appelle True Love !). Et c’est à peu près tout finalement…en effet Gareth Edwards s’est éloigné du système pour écrire et trouver LE projet qui lui conviendra au bon moment.

Habitué aux récits de science-fiction plaçant l’individu au centre d’évènements gargantuesques (avec notamment une vraie maîtrise en terme de gestion de l’espace et de l’effet de gigantisme). En bref, un cinéaste pas si éloigné de ça d’un Neill Blomkamp en terme de velléités artistiques, et à qui l’on doit le meilleur film du Monsterverse de Legendary, ainsi que le film Star Wars récent le plus plébiscité.

Autre info : True Love sera porté par John David Washington (Blackkklansman, Tenet, Malcolm & Marie) et Gemma Chan (Crazy Rich Asians, Les Éternels). Le reste du casting inclue notamment Benedict Wong (Doctor Strange), Allison Janney (Moi, Tonya) et Sturgill Simpson (The Hunt) ! Aucune info sur le budget ou le synopsis a fuité, mais le dernier film d’anticipation traitant d’amour était un des films de la décennie (Her), et avec un joli cast+ un réalisateur inspiré, on ne peut qu’espérer goûter un bon cru ! Le tournage débute actuellement en Thaïlande.

True Love n’a pour le moment aucune date de sortie