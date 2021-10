The Batman montre son deuxième trailer fou furieux

Grand moment attendu pendant toute cette DC Fandome, plutôt avare en scoops, la deuxième bande-annonce de The Batman a tout éclaté sur son passage.

En effet, si l’évènement en ligne permettait aux différents réalisateurs, producteurs et autres acteurs de promouvoir leur film ou séries à venir, le clou du spectacle résidait dans la prise de parole entre Matt Reeves et le couple à l’écran, Robert Pattinson et Zoe Kravitz. Le trio à la tête de The Batman converse donc de leurs auditions respectives et de trouver le ton original pour cette origin-story inédite du Chevalier Noir, qui n’en est d’ailleurs pas vraiment une dans la mesure où le jeune Bruce Wayne combat déjà le crime à Gotham quand le long-métrage se lance. Une conversation intéressante donc pour montrer à quel point le metteur en scène et ses acteurs sont véritablement passionnés par leur sujet mais surtout pour amener à l’évènement tant attendu, la diffusion de la bande-annonce. Et quelle bande-annonce.

Sur les deux minutes et cinquante et une secondes d’images, 90% sont composées de plans inédits. L’accent y est donc mis sur l’action, avec le costume d’un Battinson imperméable aux balles, tandis que son affrontement avec un Riddler presque omniscient sera bien entendu le sel de cette intrigue noir et racée, très inspirée de Un Long Halloween, avec un Batou torturé et sujets à de violents nervous breakdown. Enfin, c’est également la relation avec Zoe « Catwoman » Kravitz qui est au centre de cette bande-annonce, pour un couple à l’alchimie impeccable et rutilant de charisme. Une rencontre cette fois proche de celle présente dans Année Un de Frank Miller, bref, que du bon !

The Batman sortira au cinéma le 4 mars 2022.