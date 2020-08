[DC Fandome] The Batman montre enfin son incroyable trailer

On l’attendait depuis l’éternité et après Wonder Woman 1984, Suicide Squad, la Snyder Cut et Black Adam, c’est au tour de The Batman de se présenter durant la DC Fandome.

Dire qu’on est soufflés est un euphémisme. Matt Reeves nous offre une vision particulièrement sombre des débuts du Chevalier Noir. Une ambiance de polar hardboiled, racé et crasseux à la Chinatown, qui permet au personnage de découvrir son titre de meilleur détective du monde alors que l’intrigue prend place durant sa deuxième année en tant que justicier.

Bruce Wayne (Robert Pattinson impeccable) et le commissaire Gordon (Jeffrey Wright) traquent le Riddler (Paul Dano) au milieu d’une galerie de méchants directement tirée du roman graphique Un Long Halloween où l’on croisera le Pingouin (Colin Farrell méconnaissable), Catwoman (Zoe Kravitz) ou de simples malfrats qui se feront gentiment démolir les molaires. Une bande-annonce choc, particulièrement efficace, c’est bon, on est chauds. We are vengeance !

The Batman sortira au cinéma le 1er octobre 2021.