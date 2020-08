[DC Fandome] Black Adam tease son origine et la Justice Society

Après Wonder Woman 1984, The Suicide Squad ou Justice League Snyder Cut, la DC Fandome continue de nous abreuver de nouvelles images, cette fois avec Black Adam.

The Rock, au calme, présente tout seul devant un fond vert en forme de caverne l’histoire de l’anti-héros qu’il incarnera dans son propre standalone réalisé par Jaume Collet-Serra. Deux teasers animés préparés par Bosslogic et Jim Lee himself viennent nous titiller la rétine et nous expliquer les origines du super vilain qui, d’après Dwaynou, cherche avant tout la justice, même s’il est impitoyable dans sa quête insatiable de rendre le monde plus juste.

Ancien esclave égyptien pendant l’antiquité, le musculeux protagoniste se voit accéder à des pouvoirs qui peuvent rivaliser avec Superman, dont le Rock tease un affrontement dans le film. Quant au second teaser, il nous montrer le géant assembler la Justice Society composé de Hawkman, Atom Smasher, Cyclone et du Dr Fate. L’occasion pour Black Adam de leur apprendre la vie en attendant d’en découdre avec Shazam et les autres membres de la Justice League. Ça promet du lourd.

Black Adam est attendu pour le 22 décembre 2021.