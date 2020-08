[DC Fandome] The Suicide Squad : James Gunn dévoile le gros casting via une featurette énervée

On l’attendait pour la DC Fandome, et The Suicide Squad se dévoile enfin ! Sorte de soft-reboot du film de 2016, James Gunn (Les Gardiens de la Galaxie) a précisé lors du panel qu’il s’agissait par ailleurs de son film le plus ambitieux, et celui où il a eu le plus de plaisir à bosser. Warner serait même très content du résultat (le film étant actuellement en post-production). L’occasion donc de présenter l’ensemble de l’impressionnant casting et leurs personnages respectifs.

Le génial Idris Elba joue Bloodsport, un mercenaire envoyé en prison après avoir tiré sur Superman avec une balle en kryptonite. Margot Robbie est évidemment de retour en Harley Quinn, via un look rouge-noir du plus bel effet. Plusieurs personnages du film de David Ayer reviennent comme Amanda Waller (Viola Davis), Rick Flagg (Joel Kinnaman) et Captain Boomerang (Jai Courtney), tandis que le reste du trombinoscope se compose réellement de persos de 2nde ou 3e zone issus des comics.

L’occasion donc de présenter tous ses persos peu connus, comme Ratcatcher (Daniela Melchior), Peacemaker (John Cena), Savant (Michael Rooker), Polka-Dot Man (David Dastmalchian), Solsoria (Alice Braga), T.D.K (Nathan Fillion), Blackguard (Pete Davidson) ou encore King Shark (Steve Agee) et le Thinker (Peter Capaldi). Même Sean Gunn (Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2) incarne une Belette anthropomorphique ! Tout ce joli monde aura affaire à une force armée inconnue au Panama, dirigée par 2 généraux. A moins qu’une autre menace cosmique vienne pointer le bout de son nez… En tout cas ne vous attachez pas trop : en effet tout le monde n’en sortira pas vivant !

Décrit par Gunn lui-même comme un film de guerre des 70’s bien vénère et violent, mais avec aégalement des touches d’humour dont seul le réalisateur a le secret, The Suicide Squad s’annonce comme un film taré et déjanté. La featurette dévoilée (avec quelques shots du film) promet en effet une belle dose d’originalité et d’action (avec des têtes et des testicules pulvérisés!). Une bien belle déclaration d’amour aux comics originaux de Ostrander donc, comme en témoigne le poster dévoilé. Rendez-vous en 2021 donc, en attendant un 1er vrai trailer !

The Suicide Squad sortira en salle le 4 août 2021