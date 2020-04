Dune : l’adaptation de Denis Villeneuve se dévoile

La tant attendue nouvelle adaptation de Dune par Denis Villeneuve se dévoile dans de magnifiques images désertiques et portée par un luxueux casting.

Le best seller de science fiction par Frank Herbert est connu des cinéphiles pour son impossibilité à être adapté sur grand écran. En 1975, le cinéaste Alejandro Jodorowsky tenta désespérément de passer des pages à la pellicule avec ambition, trop pour le studio qui décida d’annuler le projet et donna alors naissance au “non film” le plus culte de l’histoire du cinéma (le tout narré dans l’excellent documentaire Jodorowsky’s Dune). C’est 10 ans plus tard que David Lynch se cassera les dents à livrer une adaptation handicapée par la pression des producteurs et financiers, récoltant un bide au box office et reniant le film. Mais c’est aujourd’hui le surdoué Denis Villeneuve qui se charge de réaliser l’impossible !

Denis Villeneuve et Javier Bardem en Stilgar

Réalisateur des pépites que sont Prisoners, Enemy, Sicario, Premier Contact et Blade Runner 2049, le cinéaste québécois a toute notre confiance pour ce projet fou, le tout porté par un casting de luxe qui se dévoile en image pour Variety ! Ainsi la maison des Atreïdes interprétés par Timothy Chalamet (Paul), Oscar Isaac (son père Leto) et Rebecca Ferguson (sa mère télépathe Lady Jessica) devront gérer au nom de l’empire galactique les mines d’Epice, une ressource conférant des pouvoirs psychiques, sur la planète inhospitalière Arrakis, aussi nommée Dune, tout en affrontant son clan rival les Harkonnen, mené par un Stellan Skarsgård absent de ces photos.

Timothy Chalamet en Paul Atreide

Oscar Isaac en Leto Atreides

Rebecca Ferguson en Lady Jessica

La maison des Atreides

On peut cependant voir compléter ce casting Josh Brolin et Jason Momoa, en Gurney Halleck et Duncan Idaho, soldats et entraîneurs au combat de Paul, ainsi que Zendaya en Chani, une mystérieuse fille qui hante les rêves de ce dernier. Pour finir Sharon Duncan-Brewster est Liet Kynes, une combattante écologiste à la base campé par un homme dans l’oeuvre originale. Pour prêter ses traits à la planète désertique peuplée de vers géants sauvages, l’équipe a choisi de tourner dans le Sud de la Jordanie et à Abu Dhabi.

Josh Brolin en Gurney Halellck

Jason Momoa en Duncan Idaho

Zendaya en Chani

Chani

Sharon Duncan-Brewster en Liet Kynes

Pour éviter le bazar narratif qu’a été le film de Lynch et pour représenter au mieux l’univers et les intrigues complexes imaginés par Herbert, Villeneuve accompagné de ses deux co-scénaristes Jon Spaights et Eric Roth ont imposé que le film serait en deux parties, dans la mesure que le premier volet soit un succès. Donc rendez-vous tous le 23 décembre 2020 en salle !

