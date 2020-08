By Charley

Suicide Squad de Rocksteady et le prochain jeu Batman dévoilés à la DC Fandome

La DC Fandome est dans tout juste 2 semaines (le 22 août) qu’on connait déjà ce qui nous attend niveau gaming ! En effet, le studio Rocksteady vient de teaser son prochain titre très attendu, centré sur la Suicide Squad ! Les papas de la série Batman Arkham planchent sur le soft depuis plus de 4 ans maintenant, et promettent d’en dévoiler plus lors du fameux event en ligne DC, empli de conférences sur 24h.

The Suicide Squad kills the Justice League

Peu de choses ont filtré pour le moment (on ne sait toujours pas si il s’agira d’un vrai open world avec map unique) mais diverses infos circulent depuis plusieurs semaines en insider. Après le film de 2016, les anime de 2015-2018, le futur film de James Gunn (Les Gardiens de la Galaxie) prévu pour l’été 2021, Rocksteady devrait apporter sa propre version du fameux escadron de super-vilains.

Deadshot, Harley Quinn, Captain Boomerang, Cheetah, l’Enchanteresse, El Diablo et King Shark seraient jouables, dans une aventure nous mettant aux prises avec la Justice League (rien que ça !). Si on aura certainement un beau trailer cinématique très bientôt, il faudra encore s’armer de patience, car ce Suicide Squad vidéoludique serait prévu pour l’automne 2021 sur Playstation 5, Xbox Series X et PC.

I’m Batman

Autre élément attendu : le prochain jeu Batman, sous-titré Gotham Knights. Développé par WB Games Montréal (les développeurs du réussi Arkham Origins), ce nouvel épisode serait un soft-reboot dans le même univers que Suicide Squad, et nous permettra de contrôler la Bat-family (Batman, Nightwing, Robin et Batgirl). Le titre s’inspirerait grandement du run sur la Cour des Hiboux. Contrôlant dans l’ombre l’ensemble de la pègre de Gotham, via notamment l’Ergot (l’assassin phare de l’organisation), ce sera l’occasion de redécouvrir la galerie culte des bad guys de la franchise . Reste à savoir si ce Gotham Knights est bien prévu pour la fin de 2020 !

Nul doute que le 22 août nos attentes seront comblées, avec probablement même un reveal d’Injustice 3 dans les cartons… Quoiqu’il en soit, l’avenir vidéoludique de l’univers DC Comics s’annonce on ne peut plus prometteur !

La DC Fandome aura lieu en ligne le 22 août pendant 24h