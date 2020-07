Superman enfile son costume noir dans un extrait de la Snyder Cut

Ce week-end, en plus du Comic-Con@Home, se déroulait la Justice Con de Zack Snyder où ce dernier est revenu sur sa fameuse Snyder Cut, notamment sur le costume noir de Superman.

Si peu de grosses infos sont sorties pendant cette convention privée, c’est parce que les scoops sont réservés pour DC Fandome le 22 août prochain. Pourtant, au milieu de cette estrade virtuelle, le réalisateur enfonce le clou (légitime ?) sur l’implication de Joss Whedon « je préfère mettre le feu au film plutôt que d’utiliser une image que je n’aurais pas photographié », jurant notamment qu’on « ne verra pas Henry Cavill ave sa moustache dans mon montage ». Des propos bien stoïques.

The first look at Black Suit Superman in Zack Snyder’s ‘JUSTICE LEAGUE’ has been officially released. (Source: #JusticeCon) pic.twitter.com/NM3VfrNRgD