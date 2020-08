[DC Fandome] Justice League Snyder Cut s’offre un premier trailer

Attendu comme le messie, que nous laissent penser les premières images du trailer de Justice League Snyder Cut dévoilées lors de la Dc Fandome ?

Tout d’abord la bande annonce est montée sur la chanson Hallelujah de Leonard Cohen, titre qu’il avait déjà utilisé dans son Watchmen. Une auto-citation un peu présomptueuse qui sous-entend que son cut est un cadeau du ciel. On espère qu’avec tout le soutien qu’il a reçu et l’attente entourant son film, Snyder ne tombe pas dans un égotrip où il en fera trop.

Niveau image, effectivement beaucoup de nouvelles choses à se mettre sous la dent notamment des séquences d’introduction de Flash et de Cyborg. De quoi donner un peu plus d’épaisseur à ses personnages charcutés dans la version ciné. On espère voir un Ezra Miller moins bouffonesque, en tout cas le potentiel de ses pouvoirs ont l’air d’être un peu plus mis en avant. Pour son acolyte robot, la bande annonce fait le choix plus qu’étrange de spoiler la mort de son père, un élément potentiellement émouvant qu’on aurait préféré découvrir dans le film (ou mini série de 4 épisodes d’une heure chacun) sous les yeux.

A part cela, Superman arbore bel et bien le costume noir et cela même lors du combat final l’opposant à un Steppenwolf flambant neuf au redesign bien plus terrifiant et affiné. Les visions post-apocalyptiques de BvS sont de retours et Darkseid pointe le bout de son nez dans des CGI qu’on espère vraiment être non finalisés. On y voit aussi plus de présence et d’interaction entre Diane Lane et Amy Adams, histoire d’étoffer l’aspect émotionnel entourant la mort et la résurrection de Superman, assez succinct dans la version ciné.

Pas mal de matière pour développer et rendre le tout peut-être plus accrocheur et crédible. Mais la faible trame narrative semble toujours diriger cette nouvelle version et on a bien peur que tout cela ne soit que du bonus qui ne change pas substantiellement la qualité de ce team up branlant. A voir.

Justice League Snyder Cut est à attendre courant 2021 sur HBO.