[DC Fandome] Flash : un nouveau costume dévoilé pour le film

Alors que Wonder Woman 1984 vient de dévoiler son dernier trailer, la DC Fandome nous offre des concepts arts du film Flash.

Après les annonces de casting récentes, comme le retour de Ben Affleck en Batman également aux côtés de Michael Keaton dans le film solo dédié au speedster, le réalisateur Andrés Muschietti ne nous dévoile pas grand-chose, si ce n’est une volonté d’explorer le multiverse, duh. Mais le bonhomme et Ezra Miller, tous deux en direct, se font un malin plaisir de révéler que le coureur écarlate changera de costume pour son standalone et donc on pourra dire au revoir à l’étrange combinaison barbelée du film Justice League.

©DC Fandome

On retrouve donc dans ces illustrations (ci dessus et ci dessous) un retour au design du comics du super-héros, quoique très organique et qui nous font penser (on espère se tromper) au traitement en CGI de Green Lantern mais également le look familier de Keaton dans son costume classique de 1992. On attend donc d’en voir plus avant de se prononcer mais tout ça commence à sentir bon !

Le film Flash devrait toujours sortir le 2 juin 2022.