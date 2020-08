Ben Affleck redeviendra Batman dans le film Flash

By Axel PC

Alors que son retour est murmuré de tous les côtés, voilà que les choses se confirment : Ben Affleck reportera la cape du Dark Knight dans le film Flash.

On l’admet, ce n’est pas vraiment l’endroit où l’on s’attendait à le voir réapparaître. Avec la Snyder Cut qui se profile, des plans pour une Gotham Reevesienne, tout respirait bon le Batman. Mais comme Michael Keaton vient juste de signer pour être aux côtés du speedster et servir de mentor à une nouvelle génération de Batmen, on ne se doutait pas que le ténébreux Ben l’y rejoindrait.

Pourtant, comme souligne Andrés Muschietti à Vanity Fair, le réalisateur des deux chapitres de Ça, pour le Flash de Ezra Miller le Batfleck c’est « un point de départ. Une présence inaltérée avant que Barry Allen ne coure vers l’aventure » pour tout faire basculer. « C’est un rôle très émotionnel (…) c’est l’histoire de Barry c’est le film de Barry, mais les deux personnages sont plus similaires qu’on ne le pense. Leur mère à chacun, s’est faite assassinée par exemple. De quoi donner un avant goût de l’émotion que l’on prépare ». De quoi développer les interactions et relations entre Miller et Affleck.

Si l’adaptation de Flashpoint prendra des libertés avec le comics original, il est clair que le pitch y ressemble grandement et nous permettra de voir ce que DC et Warner préparent pour donner vie au multiverse. Espérons que la résultante devienne un DCEU avec, enfin, une vraie vision.

On en saura plus sur Flash, le retour de Ben Affleck et même Batman durant la DC Fandome ce 22 et 23 août.