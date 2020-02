Martin McDonagh retrouve Colin Farrell et Brendan Gleeson

Douze ans après Bon Baiser de Bruges le trio Colin Farell, Brendan Gleeson et Martin McDonagh se reforme pour une nouveau long métrage.

Et ce nouveau film se nommera The Banshee of Inisheer. Après deux excellents films américains, 7 Psychopathes et l’oscarisé 3 Billboards, le cinéaste irlandais fait un retour aux sources en tournant son quatrième film sur son île natale. Selon Deadline, l’histoire sera celle de la fin d’une grande amitié entre deux hommes, incarnés par Farell et Gleeson, ainsi que les conséquences dramatiques qui en découleront. McDonagh écrira et produira aussi le métrage au côté de ses collaborateurs de toujours Blueprint Pictures tandis que Searchlight Studio distribuera le film.

Alors que le tournage va débuter cet été aucune date de sorti n’est pour le moment n’est annoncée pour ce nouveau long métrage de Martin McDonagh.