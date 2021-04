Godzilla vs Kong a de la suite dans les idées

Rien ne semble pouvoir arrêter la Warner, même pas la médiocrité abyssale de ses 3 dernières productions estampillées MonterVerse. Alors que l’on croisait les doigts pour un four, Godzilla vs Kong (notre critique) s’est en fait taillé avec la caisse, générant un jolie 400 millions de dollars malgré la crise sanitaire. Nous sommes tristesses.

Moches, crétins, creux, les qualificatifs ne manquent pas pour parler de Godzilla King of the Monsters ou encore Godzilla vs Kong. Des succès certes jamais flamboyants, mais toujours au rendez-vous par on ne sait quelle épée de Damoclès restée coincée dans les branches de l’arbre.

Vous vous en doutez, un tel succès pour leur dernier née donne de nouvelles envies de suite à la Warner. Pour continuer à venir pourrir le grand écran, Legendary Pictures serait donc en discussion avec Adam Wingard (réalisateur de Godzilla vs Kong) pour s’occuper d’une nouvelle soupe visuelle pour le MonsterVerse. Des bruits de couloirs tenderaient à confirmer qu’une suite pourrait prendre forme sous le nom de Son of Kong. Soit le même nom que la suite du King Kong de 1933, clin d’œil, clin d’œil.

Si rien de tout cela n’est pour l’instant officiel et si l’on sait Wingard occupé en ce moment avec un reboot de Volte / Face de John Woo ainsi qu’une adaptation en film live de Thundercats, on se doute bien de bon gré mal gré, d’autres productions MonterVerse verront vraisemblablement le jour.

