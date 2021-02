Volte/Face : Adam Wingard va réaliser une suite au film culte

L’actioner culte Volte/Face aura droit à son revival. Si l’info date de plus d’un an et n’est pas nouvelle, aujourd’hui nous apprenons via Deadline que la Paramount a trouvé la personne en charge de cette nouvelle version. Et il s’agit ni plus ni moins que d’Adam Wingard, qui sera chargé d’écrire le script (avec son compère Simon Barrett) en plus d’occuper la casquette de réalisateur.

Le réalisateur de You’re Next, The Guest, Blair Witch, Death Note et du prochain Godzilla vs Kong semble bien avoir le vent en poupe. On se demande bien pourquoi des producteurs confierait cette mouture à un metteur en scène non versé dans l’action vénère (ou même la nécessité de retoucher à Volte/Face), mais une bonne surprise n’est jamais à exclure. En tout cas, ce dernier a précisé sur instagram que ce nouveau film sera bien une suite directe (sans les acteurs d’origine pour des raisons évidentes).

Pour rappel, Volte/Face est le meilleur film américain de John Woo. Sorti en 1997, il s’agit de l’affrontement entre Nicolas Cage et John Travolta (rôles initialement prévus pour Sylvester Stallone et Arnold Schwarzenegger), interprétant respectivement un criminel sociopathe et l’agent du FBI chargé de le coffrer. Suite à un incident en début de film, les 2 ennemis vont devoir changer de visage, et ainsi porter celui de l’autre. Le début d’une escalade crescendo enchaînant les morceaux de bravoure, les cascades au ralenti et les gunfights musclés.

Succès en salle, carton en vidéo, Volte/Face a rapidement acquis un statut culte de par ses qualités évidentes, son pitch de série B totalement assumé, et le cabotinage décomplexé de Cage et Travolta (incarnant à la fois le héros et le méchant). Un combo et une alchimie qui seront difficiles à recréer, à moins de partir vers une toute nouvelle approche. Le projet n’en est qu’au début, mais en attendant le verdict, il n’est jamais trop tard de (re)voir le film original !

Le reboot de Volte/Face n’a pour le moment aucune date de sortie