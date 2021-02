Super Mario 3D Worlds, une technique optimisée ?

Super Mario 3D Worlds, initialement sorti sur Wii U il y a quelques années, revient sur Switch d’ici quelques jours. La technique a-t-elle été améliorée ?

En plus du contenu additionnel et inédit nommé « Bowser’s Fury« , ce portage apporte également une meilleure fluidité dans l’ensemble. Que ce soit en mode TV ou portable, le titre tourne en 60 fps (et a 1080p pour résolution sur la télévision et 720p en mode portable). Nous avons également remarqué que Mario et ses acolytes se déplaceront bien plus rapidement dans l’aventure principale.

En revanche, là où « Bowser’s Fury » tournera de la même manière sur la TV, le constat s’avère différent en portable. En effet, le jeu est à 720p mais tourne à 30 fps. Un choix compréhensible dans le sens où ce mode additionnel apporte un très grand monde ouvert en 3D.

Super Mario 3D Worlds sera disponible à partir du 12 février 2021 sur Nintendo Switch.