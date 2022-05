Ricky Gervais, House of the Dragon... notre récap' de la semaine

Salut à toi lecteur invétéré ! Les oiseaux chantent et la culture s’éveille, de House of the Dragon à Ricky Gervais, sans oublier Coldplay ou encore Weird Al Yankovic. Oui c’est éclectique et c’est ça qu’on aime.

Côté cinéma,

Le grand Forest Whitaker sera honoré d’une palme d’or d’honneur pour récompenser l’ensemble de sa prolifique carrière lors du prochain festival de Cannes. Un heureux évènement pour l’acteur puisque c’est seulement la 14e fois que ce prix est décerné… en 75 éditions du festival.

Après s'être fâché avec The Rock, Vin Diesel se serait disputé avec son copain Justin Lin, réalisateur de 5 des 9 opus de la franchise Fast and Furious, pour différents créatifs (si, si, c'est possible). Cependant, il semblerait aux dernières nouvelles que le français Louis Leterrier soit en lice pour diriger baboulinet dans le 10 film de vroum vroum.

©Universal

Côté séries,

Quand il s’agit de titiller notre nostalgie, Disney et Star Wars savent faire bobo où il faut alors si quelques nouvelles images montrent Obi-Wan en mentor en devenir de Luke, c’est surtout l’occasion pour ce trailer de nous teaser l’arrivée de Hayden Christensen en Dark Vador ! Rendez-vous ce 27 mai pour découvrir ça !

Peut-être LA grosse hype de cette année niveau série, on hésite avec le Seigneur des Anneaux de Amazon mais chut, House of the Dragon propose cette fois une véritable bande-annonce pour que l'on se régale à nouveau à l'approche de ce retour à Westeros. Complots, dragons, meurtres et guerres, voilà ce qu'on attend !

Côté musique,

Pour sa prochaine tournée, le groupe Coldplay vient de se tourner (quel jeu de mots) vers une approche plus éco-responsable. Ainsi ils se sont associés avec Nestlé pour utiliser des carburants renouvelables produits par la multinationale et ainsi réduire de moitié les émissions de carbone engendrées par cette tournée mondiale. Un beau geste.

Si vous avez regardé How I Met Your Mother ou si vous aimez juste les parodies de hits musicaux des années 80, vous connaissez peut-être Weird Al Yankovic, un chanteur et humoriste américain légèrement barré. C'est pour ça que la bande-annonce de son biopic avec nul autre que Daniel Radcliffe dans le rôle titre nous intrigue particulièrement !

Côté jeux-vidéo,

Apparemment, malgré le départ du grand patron du studio Hangar 13, division du fameux studio 2K Games, un nouveau jeu Mafia serait actuellement en développement. On apprend ainsi qu’il s’agirait d’un préquelle à la trilogie et que le moteur graphique serait développé sous l’Unreal Engine 5. Voilà qui nous met l’eau à la bouche !

Parce que Nintendo continue d'exploiter le filon de Mario, voilà désormais le fameux plombier et ses copains qui débarquent sur la pelouse d'un terrain de football dans Mario Strikers Battle League Football comme le montre cette vidéo de gameplpay pas piquée des hannetons.

Côté lecture,

Gaston Lagaffe continue de faire des vagues. En effet on parlait il y a peu du souhait de Dupuis de relancer les célèbres gaffes sauf que la fille du créateur André Franquin s’y oppose farouchement, alors que les droits du personnages appartiennent bien à la maison d’édition depuis les années 90. Aujourd’hui l’affaire prend une nouvelle tournure puisque une lettre ouverte a été déposée à Média-Participations contre Dupuis et faire respecter le droit moral des auteurs et outrepasser la cessation des droits à la maison d’édition. M’enfin, ça nous semble compliqué.

Le prix d'envoi de livres sur internet pourrait voir son tarif aligné avec celui proposé par les librairies indépendantes. En effet, Amazon propose actuellement des frais de port de 0.01€, ce qui est inenvisageable pour les libraires qui voient donc leurs marges fondre comme neige au soleil face au géant américain. Ainsi, un prix fixe de 3€ par envoi pourrait être prochainement défini. Affaire à suivre.

© Delaf / Dupuis

Côté spectacles,

L’auteur de ces lignes apprécie tout particulièrement les noix de cajou, le contact du plaid sous ses orteils et se délecter de l’humour acerbe de Ricky Gervais (notre critique de son bijou, After Life). Si d’autres sont dans le même cas, restez calmes mais on va bientôt pouvoir profiter de tout ça en même temps puisque le nouveau spectacle de l’humoriste britannique, Supernature, arrive bientôt sur Netflix, le 24 mai ! 😱