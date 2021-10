Black Adam : The Rock sort les poings dans un premier teaser

Pour ouvrir la DC Fandome, Dwayne « The Rock » Johnson aura lancé les hostilités avec des images de Black Adam. Et pas n’importes lesquelles, puisqu’après une featurette nous abreuvant de concept arts antiques (les décors ont de l’ampleur), un teaser a été dévoilé. Ou plutôt un passage rapide d’une des premières séquences du film, où Black Adam est invoqué par Adriana (Sarah Chahi de Person of Interest).

Là, l’anti-héros musculeux commence à désintégrer un malotru à main nues, en invoquant son pouvoir de la foudre divine. Invulnérable aux balles , l’extrait s’arrête donc malheureusement, en attendant un premier trailer dans les mois qui suivent. Ces quelques images se révèlent néanmoins rassurantes et enthousiasmantes, avec la volonté de proposer un contre-rôle à The Rock, littéralement taillé pour incarner le personnage (pour rappel, il est lié au projet depuis 2007. Promettant le film DC le plus épique et impressionnant en terme d’action, l’excitation grimpe doucement, d’autant que pour une fois on verra de tous nouveaux personnages DC à l’écran, dans une mythologie inédite.

©Warner Bros ©DC

Pour rappel, Teth-Adam/Black Adam est l’ennemi juré de Shazam (il a acquis ses pouvoirs de la même manière en pleine antiquité égyptienne, mais est finalement passé du côté obscur suite à une tragédie) et affronte régulièrement la Justice League. Oscillant entre le bien et le mal, notre anti-héros détient l’endurance de Shou, la rapidité d’Héru, la force d’Amon, la sagesse de Zéhuti, le pouvoir d’Aton et le courage de Méhen. Parmi les personnages les plus puissants de l’univers DC, il fera face à la Justice Society of America dans ce film.

Aldis Hodge (Invisible Man) incarne Hawkman (réincarnation ailée d’un prince égyptien), Noah Centineo (Charlie’s Angels) sera Atom Smasher (capable d’influer sur sa taille et sa force via sa constitution atomique), Quintessa Swindell (Euphoria) est Cyclone (pouvant contrôler les vents et le son) et enfin Pierce Brosnan (GoldenEye) enfile le casque mystique de Doctor Fate (sorcier aux pouvoirs magiques démesurés).

Tout ce beau monde est dirigé par Jaume Collet-Serra (Jungle Cruise, Non-Stop), qui tease avec Lawrence Sher (chef opérateur de Joker) un univers visuel totalement inédit pour le genre. Le tout s’avère prometteur, en espérant que The Rock assume complètement la nature particulière de son personnage. Black Adam n’est ni un héros, ni un vilain, et ce sont ces zones de gris qui en font un personnage plus complexe, et donc plus intéressant. Verdict l’an prochain !

Black Adam sortira en salles le 27 juillet 2022