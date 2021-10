Shazam Fury of the Gods se dévoile dans un making of

Pendant que The Suicide Squad Kills the Justice League ou que The Batman s’envole avec son deuxième trailer, Shazam nous montre des images of de Fury of the Gods.

Zachary Levi et le réalisateur David F Sandberg nous parlent donc des nouveautés de cette suite super-héroïque aux faux accents de teen movie irrévérencieux. Ainsi on nous montre pêle-mêle des images de tournage, des explosions minutieusement encadrées, des concepts arts de toute beauté ou des images de monstres antiques en CGI pas encore intégrées à leur environnement. Mais ce sont surtout les look des méchantes déesses grecques jouées par Helen Mirren et Lucy Liu qui valent ici le détour, la doyenne s’amusant de l’échelle hallucinante déployée par Warner pour donner vie à cette suite. De quoi patienter avant un véritable trailer qui ne devrait plus tarder, espérons.

Shazam Fury of the Gods est attendu le 31 mai 2023.