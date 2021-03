By Emeric Bispo

Shazam! Fury of the Gods : Helen Mirren sera la prochaine vilaine !

La prestigieuse actrice Helen Mirren a été choisie pour incarner la vilaine dans Shazam! Fury of the Gods.

La comédienne oscarisée pour The Queen ira tabasser du super-héros dans la suite de Shazam! En effet, l’actrice prêtera ses traits à la méchante Hespera qui en fera voir de toutes les couleurs à Billy Batson ! Le personnage n’est point issu des comics mais tire ses origines de la mythologie grecque en étant une des trois Hespérides, c’est-à-dire les nymphes du soleil couchant. Mais plus encore, elles sont les filles du titan Atlas dont le super-héros tire une de ses capacités. Pour rappel, son nom regroupe les initiales des 6 divinités dont il tient ses pouvoirs : la sagesse de Salomon, la force d’Hercule, l’endurance d’Atlas, la foudre de Zeus, le courage d’Achille et la vitesse de Mercure.

Une question reste sur toutes les lèvres (ou pas) si Helen Mirren joue l’antagoniste principale de cette suite : Qu’en est-il de Mister Mind, la ver télépathe de l’espace teasé dans le premier opus ? On vous avoue qu’on ne serait pas bien triste si l’idée de le mettre en scène avait été abandonné…Concernant Hespera, le personnage ne venant pas des comics il est difficile de prévoir ses motivations, voudra-t-elle récupérer le pouvoir de son père ?

Ces questions trouveront leurs réponses dans Shazam! Fury of the Gods, prévu le 23 mai 2023 en salle.

