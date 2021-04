Lucy Liu rejoint le casting de Shazam Fury of the Gods

Après Dame Helen Mirren, c’est au tour de Lucy Liu de rejoindre l’équipe de Shazam Fury of the Gods pour jouer également une méchante.

The Hollywood Reporter annonce en effet que l’actrice de Kill Bill retrouve le chemin du grand écran en intégrant la famille DC Comics de Warner pour un rôle d’antagoniste, ça la changera de jouer les sidekick de Elementary, et ce pendant bien trop longtemps à notre sens. Toujours est-il que la Drôle de Dame sera cette fois Kalypso, sœur de Hespera jouée par Mirren, toutes deux filles du Titan Atlas, qui donne son nom à l’une des initiale du héros à l’éclair. De là à penser que Zachary Levi s’amusera dans le Jardin des Hespérides devant la caméra toujours enjaillée de David F. Sandberg (également l’auteur du détournement de qualité qui nous sert d’image de une, et on s’y connait en détournement de qualité), il n’y a qu’un pas qu’on franchit allègrement, même si l’histoire de ce second opus super-héroïque demeure pour l’instant assez flou, d’autant plus que le personnage interprété par Liu n’est que très peu développé dans les comics. Qui vivra verra donc.

Le tournage de Shazam Fury of the Gods devrait débuter en mai prochain.

