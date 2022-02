Le Seigneur des Anneaux – Les Anneaux de Pouvoir : c’est quoi cette série sur l’univers de Tolkien ?

Le Seigneur des Anneaux. Un simple titre gravé dans le cœur et les mémoires de plusieurs générations : pour les uns il s’agit de l’œuvre fondatrice de la fantasy par J.R.R Tolkien, pour d’autres la plus grande trilogie de l’Histoire du cinéma. Bref tout le monde connait l’histoire de Frodon, un jeune Hobbit (une race humanoïde plus petite qu’un Nain) qui héritera de l’Anneau Unique, un artefact démoniaque appartenant jadis à Sauron, le Seigneur du Mal. Pour éviter que ce dernier revienne pour corrompre le monde, Frodon s’entourera d’une communauté constituée d’individus disparates (Legolas l’elfe, Aragorn le roi légitime des hommes, Gimli le nain ou encore Gandalf le mage) afin d’entreprendre un long périple pour jeter l’anneau dans les flammes de la montagne du Mordor.

Une aventure inoubliable semée d’embûches, qui verront nos compagnons affronter araignées géantes, orques, gobelins ou Nazgûls, en plus d’assister à des batailles absolument épiques. Une œuvre à la fois fondatrice et définitive, à laquelle Tolkien étendra justement son univers fictif : avec Bilbo le Hobbit (que Tolkien publiera en tout premier), une histoire préquelle centrée sur l’oncle de Frodon et qui aura également été adaptée par Peter Jackson (avec des résultats aussi contrastés que sa production houleuse). Mais surtout, Tolkien écrira bon nombre d’annexes et autres contes additionnels, constituant par extension le Silmarillion. Une œuvre publiée à titre posthume, détaillant toute la timeline de cet univers ! Et c’est dans cette optique qu’Amazon produit les Anneaux de Pouvoir, une ambitieuse série se déroulant plusieurs millénaires avant Le Seigneur des Anneaux !

© Amazon

Bienvenue au 2ème Âge

Ici pas d’Aragorn, de Bilbo, de Boromir ou autre Legolas du 3e âge de la Terre du Milieu. Nous sommes au 2e âge, après une guerre opposant les premiers Elfes et les premiers Hommes à Morgoth. Ce dernier est un Ainur, une divinité majeure devenue renégate par sa soif de pouvoir (concrètement c’est le Seigneur du mal originel). Alors que les Valar (les autres divinités) et Morgoth s’affrontent aux côtés des Maiar (des divinités mineures maléfiques comme les Balrogs, les Dragons ou Sauron ; ou bénéfiques telles les fameux Aigles, Gandalf, Saroumane, Radagast…), le bien triomphera lors d’une Grande Guerre ayant duré plus de 40 ans.

La série quant à elle prendra place peu après ces évènements, alors que Galadriel (personnage très connu et déjà interprété par Cate Blanchett dans la saga de Peter Jackson), une Elfe de sang royal, part traquer ce qui reste des forces du Mal. Son périple l’amènera à rencontrer Hallbrand (un humain au passé trouble créé spécifiquement pour la série), et toute une ribambelle de personnages variés. Au programme : la naissance et la chute de royaumes (telle que l’île de Numénor, dont les rescapés fonderont bien plus tard le Gondor et l’Arnor), la scission d’entraide entre elfes et humains, les mines de Khazad-dûm alors pleines de vie, le retour de Sauron et la création des fameux anneaux de pouvoir (dont l’anneau pour les gouverner tous) !

© Amazon

Les Origines du Seigneur des Anneaux

Amazon entend donc bien capitaliser sur la place laissée vacante par Game of Thrones, en faisant de Le Seigneur des Anneaux – Les Anneaux de Pouvoir la série la plus chère de l’Histoire ! Un budget d’1 milliard de dollars (dont les coûts de production sont également un investissement sur les saisons futures), avec une Saison 1 de 8 épisodes (où chacun coûte plus de 100 millions de dollars). En comparaison des séries comme The Mandalorian ou bien Wandavision coûtent 4 à 5 fois moins. Un budget cyclopéen donc, afin de pouvoir mettre en scène avec honneur tout un pan plutôt méconnu de l’univers de Tolkien ! Pour se faire la Tolkien Estate (les ayant droits légitimes) a donné son aval pour utilisé les fameuses annexes (sans toutefois accordé les droits de l’ensemble du Silmarillion…pour le moment !).

Un matériel de base qui comporte néanmoins son lot de personnages, de lieux et d’évènements inédits…ainsi que pas mal de trous narratifs et autres zones d’ombre qui permettront de bâtir sur la mythologie pré-existante. Pas nécessairement canon au sens premier du terme, Le Seigneur des Anneaux – Les Anneaux de Pouvoir se veut dans le respect des trilogies de Peter Jackson, avec la volonté de garder les mêmes inspirations visuelles (ce sont les mêmes directeurs artistiques ici, avec notamment John Howe, le légendaire illustrateur de l’univers de Tolkien). Cela ne veut néanmoinspas dire que les showrunners JD Payne & Patrick McKay (sur leur premier gros projet) ne souhaitent pas infuser une singularité à cet Âge d’Or se déroulant plusieurs millénaires dans le passé !

© Amazon

De nouveaux destins croisés

Nouveau millénaire, nouvelles histoires et nouveaux personnages : pas moins de 22 protagonisteses plus ou moins centraux seront à l’honneur dans Le Seigneur des Anneaux – Les Anneaux de Pouvoir ! Outre une Galadriel plus fougueuse et commandante des armées du Nord (jouée par Morfydd Clark), l’autre grand protagoniste sera sans doute un Elrond plus jeune (joué par Robert « Eddard Stark » Aramayo). De nouveaux personnages ont été créés : l’Elfe sylvain Arondir (Isamel Cruz Cordova), son amour humain interdit Bronwyn (Nazanin Boniadi), le mystérieux Hallbrand (Charlie Vickers), la reine naine Disa (Sophia Nomvete) ou bien l’Harfoot (ancêtre des Hobbits) Nori (Markella Kavenagh).

D’autres noms de personnages bien connus des amateurs de Tolkien seront de la partie, comme le prince nain Durin IV (Owain Arthur), Celebrimbor (l’elfe qui forgera les anneaux, joué par Charles Edwards), le roi des Elfes Noldor Gilg-galad (Benjamin Walker), Finrod (Will Fletcher ; Roi elfe et frère de Galadriel), Ar-Pharazôn (l’impétueux roi de Numénor joué par Trystan Gravelle), sa femme Tar-Miriel (Cytnhia Addai-Robinson) ou bien un jeune Isildur (Maxim Baldry), des années avant qu’il ne devienne roi et tranche le doigt de Sauron. Bon nombre d’autres acteurs/personnages n’ont pas été dévoilés, comme l’implication de Daniel Weyman en étranger issu d’un météore (un personnage issu de l’Ordre des magiciens comme Gandalf ?), tandis qu’il se murmure que Joseph « Benjen Stark » Mawle incarnerait Sauron sous sa forme humaine. Bref, un trombinoscope riche que l’on suivra sur au moins 5 saisons à priori (la seconde se tourne dès cet été) !

© Amazon

Un retour risqué en Terre du Milieu

Un tout premier teaser (déjà visionné plus de 260 millions de fois) permet d’apprécier le soin global apporté à la série (avec du CGI mais également des environnements naturels de Nouvelle-Zélande), afin de proposer un Terre du Milieu authentique qui ne paraisse pas cheap. Il reste évidemment pas mal de temps pour en apprendre plus, mais comme l’article sur Vanity Fair nous l’explique, toutes les personnes impliquées semblent conscients des enjeux, avec la volonté de faire honneur à la vision de Tolkien, tout en apportant leur propre touche (reste à voir si le tout constituera un lore et des personnages cohérents).

Concernant la fabrication, le talentueux Juan Antonio Bayona (A Monster Calls, The Impossible, Jurassic World Fallen Kingdom) réalise le double-pilote de 3h (qui sera une grosse introduction au 1er et 2e Âge), tandis qu’Howard Shore (compositeur de Se7en, Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit) rempile à la musique avec Bear McCreary (God of War, Battlestar Galactica, Outlander).

Une équipe de talents, avec une story room composée de scénaristes de Game of Thrones, Breaking Bad, The Leftovers ou encore Hannibal vient ensuite compléter le tableau. Ce qui est certain, c’est que la série est attendue au tournant, que l’on soit excité ou au contraire totalement craintif vis-à-vis de ce qui constitue avec Avatar 2 le gros mastodonte de l’année 2022. Un projet pharaonique censé être un ambitieux préquel au plus grand monument fantasy culturel en somme ! Nul doute qu’une imposante campagne promo devrait débuter d’ici les tous prochains mois, en attendant voici ci-dessous les premières images du Seigneur des Anneaux – les Anneaux de Pouvoir !

Le Seigneur des Anneaux – Les Anneaux de Pouvoir débutera sur Amazon Prime à partir du 2 septembre 2022