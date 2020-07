Avatar : les suites (encore) repoussées

Et oui, en ce triste monde post-Covid, difficile de savoir quand est-ce que le gros de la production cinématographique reprendra son cours. Si nous attendions Avatar 2 pour décembre 2021, il va désormais falloir prendre son mal en patience pour une année supplémentaire.

Dans une lettre ouverte, James Cameron indique que la situation actuelle implique un report des suites. Avatar 2 débarquera donc en décembre 2022, le 3 en 2024, le 4 en 2026 et le 5e en 2028. Une triste nouvelle, accompagnée des mots du réalisateur :

Comme bon nombre d’entre vous le savez, à cause du Covid-19, nous avons été forcés à un délai imprévu en filmant en Nouvelle-Zélande actuellement. Ce que beaucoup ne savent pas c’est que la pandémie nous empêche de pleinement reprendre notre travail virtuel de production à Los Angeles. Un travail est aussi vital que le « live action« . Avant le Covid-19, tout était en place pour vous apporter la 1e suite en décembre 2021. Malheureusement, dû à l’impact de la pandémie sur notre calendrier, ce n’est plus possible pour nous d’atteindre cette date. Il n’y a pas plus déçu à propos de ce report que moi. Mais je suis bouche bée par les performances incroyables de notre casting et le travail extraordinaire que WETA Digital entreprend pour donner vie à Pandora et ses personnages. Je suis heureux du soutien que nous recevons de Disney Studios et en particulier d’Alan Horn et Alan Bergman. La compagnie entière est à 110% derrière non seulement les suites, mais aussi le reste du contenu que nous avons en projet. Mais plus important encore, je suis reconnaissant envers vous, les fans, pour votre soutien à travers les années et je promets que ce que nous apporterons au cinéma sera à la hauteur. Comme les Na’vis le disent, « Irayo », merci.

James Cameron à propos du report