Avatar 2 : des premiers concept arts de toute beauté

By CharleyD

10 ans déjà, et Avatar reste un film-monde à l’imaginaire débridé tout simplement unique. La 1e de ses 4 suites arrive l’an prochain, et on a les premiers dessins conceptuels de Avatar 2 !

James Cameron ère dans l’ombre. En plein tournage des 4 suites d’Avatar, ce dernier hésite pas à lâcher des petits cadeaux. Et pour rappeler que oui, le 2e opus arrive l’an prochain, voilà 4 concept arts illustrant les plages de Pandora, fief de la tribu Metkayina, des Na’vi adeptes de plongée sous-marine.

Cette première suite se déroulera presque 10 ans après les évènements du 1er opus. Outre le fait qu’on retrouvera Jake et Neytiri en chef de clan Omaticaya et parents de 3 enfants, ce sera l’occasion d’introduire de tous nouveaux personnages. En particulier les Metkayina, menés par Tonowari (Cliff Curtis) et Ronal (Kate Winslet).

L’attente est palpable, et on a hâte de savoir quelle saga familiale James Cameron a concocté chez la Fox, et comment il compte faire revenir Stephen Lang ou encore Sigourney Weaver, pour les faire jouer dans cette nouvelle aventure incluant également Michelle Yeoh, Edie Falco, Vin Diesel, Oona Chaplin, David Thewlis et Jemaine Clements.

© 20th Century Fox

Avatar 2 sortira en salle le 16 Décembre 2021