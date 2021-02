Game of thrones : Le spin off House of the Dragon annonce son casting

HBO dévoile l’impressionnante distribution de House of the Dragon, le prochain spin off de Game of thrones centré sur les Targaryen.

Une partie du casting de la série chapeautée par Ryan Condal avait été dévoilé : Parmi la famille Targaryen on retrouvera Matt Smith pour le rôle de Daemon, sa nièce/épouse Rhaenyra sera joué par Emma D’Arcy tandis que Paddy Considine prêtera ses traits au père de cette dernière, le Roi Viserys I. La star de Ready Player One Olivia Cooke jouera quant à elle Alicent Hightower.

Steve Toussaint, Eve Best, Rhys Ifans, Sonoya Mizuno

Mais récemment, HBO a annoncé quatre acteurs en plus à la tête de ce spin off ! Le célèbre britannique Rhys Ifans rejoint les rangs accompagné de la britanno-japonaise Sonoya Mizuno ainsi que Steve Toussaint et Eve Best. La teneur de leur rôle n’a pas été pour le moment dévoilée.

Le spin off de Game of thrones House of the Dragon devrait arriver courant 2022, pour un début de tournage en avril prochain.