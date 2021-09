Nightmare Alley : bande-annonce somptueuse pour le nouveau Del Toro

By Charley

Après le triomphe aux Oscars de La Forme de l’Eau, Guillermo Del Toro revient aux choses sérieuses avec Nightmare Alley ! Le réalisateur des fantastiques Blade 2, L’Échine du Diable et Le Labyrinthe de Pan s’attaque à une nouvelle adaptation du bouquin éponyme sorti en 1946. Une première adaptation cinématographique de qualité avait par ailleurs vu le jour l’année suivante, portée par Tyrone Power et Joan Blondell !

Nightmare Alley nous conte les pérégrinations de Stanton Carlisle, un charlatan reconverti en forain et capable de manipuler son monde par sa simple éloquence. Associé à une diseuse de bonne aventure jouée par Toni Colette (Hérédité, Knives Out), Carlisle se retrouvera dans une sombre affaire lorsqu’il fera la rencontre de Lilith Ritter, une redoutable psychiatre.

Avec Bradley Cooper (American Sniper, A Star is Born) dans le rôle titre, le reste du casting est tout simplement indécent : Cate Blanchett (Carol, Benjamin Button), Rooney Mara (Her, A Ghost Story), Willem Dafoe (The Lighthouse, Aquaman), Richard Jenkins (Le Pont des Espions, Ready Player One), Ron Perlman (Hellboy, Sons of Anarchy), David Strathairn (Nomadland, Godzilla)…

Et inutile de dire qu’à la vue de ce trailer, le mexicain a l’air d’être revenu en grande forme pour nous abreuver d’un film noir dopé au carnival porn ! On retrouve encore une fois une direction artistique aux petits oignons,sublimée par une photographie léchée de Dan Laustsen (Crimson Peak, John Wick 2). De plus, nous savons que le frenchie Alexandre Desplat (L’Île aux Chiens, L’Odyssée) sera de nouveau compositeur de la bande-originale. Un beau cocktail ultra prometteur, que nous allons cependant devoir attendre pour janvier.

Nightmare Alley sortira en salle le 19 janvier 2022