Festival de Cannes 2020 : la sélection se dévoile pour la 73e édition

Auparavant prévu du 12 au 23 mai, cette édition 2020 du Festival de Cannes n’aura pas lieu. Cependant, pour palier à l’absence physique des festivités sur la Croisette, 56 films ont été sélectionnés sous le Label « Festival de Cannes« . Des films de tous horizons qui sortiront bien en salle, tout en donnant un palmarès comme pour chaque édition. Et si il faudra attendre 2021 pour retrouver le Festival à l’ancienne, ainsi que certains films comme le Benedetta de Verhoeven, cette 73e édition comporte du beau monde.

Un Cannes pas comme les autres

On retrouve les prochains The French Dispatch de Wes Anderson (Grand Budapest Hotel, L’Île aux Chiens) ou encore Soul de Pete Docter (le prochain Pixar). Au rayon des surprises on peut aussi noter le retour de Steve McQueen (12 Years a Slave, Les Veuves) avec Lover’s Rock et Mangrove, 2 films issus de son anthologie Small Axe (prévue courant 2020). Peninsula de Sang-ho Yeon, la suite de Dernier Train pour Busan ; Aya et la Sorcière, nouveau film de Gorō Miyazaki, qui sera le premier Ghibli en animation 3D, ou bien Druk de Thomas Vinterberg (Kursk) et les nouveaux films de François Ozon et Maïwenn. Voici l’ensemble des nommés :

The French Dispatch de Wes Anderson

Été 85 de François Ozon

True Mothers de Naomi Kawase

Lover’s Rock et Mangrove de Steve McQueen

Druk de Thomas Vinterberg

Last Word de Jonathan Nossiter

ADN de Maïwenn

Heaven de Im Sang Soo

El olvido que seremos de Fernando Trueba

Les hommes de Lucas Belveaux

The Real Thing de Hoji Fukada

Peninsula de Yeon Sang-ho

Passion simple de Danielle Arbid

Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait d’Emmanuel Mouret

Striding into the Wind de Wei Shujun

Souad de Ayten Amin

Limbo de Ben Sharrock

Here We Are de Nir Bergman

Rouge de Farid Bentoumi

Teddy de Ludovic et Zoran Boukherma

February de Kamen Kalev

Ammonite de Francis Lee

Médecin de nuit d’Elie Wajeman

Enfant terrible d’Oskar Roehler

Nadia, butterfly de Pascal Plante

The Story of Hong Kong (collectif)

Goodman de Marie-Castille Mention-Schaar

John And The Hole de Pascual Sisto

Sweat de Magnus von Horn

Falling de Viggo Mortensen

Pleasure de Ninja Thyberg

Slalom de Charlène Favier

Casa de Antiguidades de João Paulo Miranda Maria

Broken Keys de Jimmy Keyrouz

Ibrahim de Samir Guesmi

La mort du cinéma et de mon père aussi de Daniel Rosenberg

Beginning de Déa Kulumbegashvili

Gagarine de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh

16 printemps de Suzanne Lindon

Vaurien de Peter Dourountzis

Garçon chiffon de Nicolas Maury

Si le vent tombe de Nora Martirosyan

En route pour le milliard de Dieudo Hamadi

Les chasseurs de truffes de Michael Dweck & Gregory Kershaw

9 jours à Raqqa de Xavier de Lauzanne

Antoinette dans les Cévennes de Caroline Vignal

Les deux Alfred de Bruno Podalydès

Un triomphe d’Emmanuel Courcol

Le Discours de Laurent Tirard

L’origine du monde de Laurent Laffite

Earwig and the witch de Gorō Miyazaki

Flee de Jonas Poher Rasmussen

Josep de Aurel

Soul de Pete Doctor

Une sélection éclectique pour ce Festival de Cannes (4 films d’animation, 16 films réalisés par des femmes, 21 films français et 15 premiers long-métrages) qu’on a hâte de découvrir ! En attendant, voici la bande-annonce teaser de Peninsula !

Peninsula sortira en salles le 28 octobre 2020