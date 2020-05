Paul Verhoeven : après Benedetta, il adaptera une œuvre française célèbre !

Cela fait un moment qu’on attend le nouveau film de Paul Verhoeven : Benedetta, soit une de nos plus grosses attentes de 2020. Prévu initialement pour le festival de Cannes, sa sortie se voit désormais repoussée d’un an pour la prochaine édition sur la Croisette ! Heureusement, nous venons d’apprendre que le « Hollandais Violent » a déjà un autre projet sur le feu, dont le tournage débutera en été 2021. Et il s’agit ni plus ni moins qu’une adaptation de Bel-Ami de Guy de Maupassant !

Publié en 1885, le roman nous fait suivre l’ascension sociale de Georges Duroy, séducteur usant de son charme au sein de la haute sphère parisienne. Une œuvre littéraire majeure, où sexe, politique et finance sont autant d’outils pour dépeindre la société de l’époque. Un sujet en or pour le réalisateur de Robocop et Starship Troopers, n’ayant jamais hésité à tacler des sujets similaires dans Showgirls ou Basic Instinct.

Prévue comme une mini-série de 8 épisodes de 52 minutes, l’entièreté de cette adaptation sera chapeautée par Verhoeven, avec son co-scénariste Gerard Soetman (Spetters, Black Book, La Chair et la Sang). Un tournage entièrement en français pour une relecture contemporaine que l’on espère mordante !

Verhoeven était réellement revenu en force avec le très bon Elle, son premier film français avec une Isabelle Huppert au diapason. En attendant, nous pourrons voir la confirmation de ce comeback en mai prochain avec Benedetta. L’histoire vraie d’une nonne italienne (Virginie Efira) qui à la fin du XVIIe siècle, fut arrêtée et jugée pour homosexualité. Charlotte Rampling et Lambert Wilson complètent la distribution de ce film déjà sensationnel.

Benedetta sortira en France en mai 2021