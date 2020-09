Netflix : ce qui nous attend en octobre 2020

Comme dirait Netflix : « La saison du plaid est officiellement ouverte ! », l’occasion de profiter de son canapé et de faire découvrir à son chat des films incontournables comme Les Dents de la Mer ou Les Noces funèbres.

Il commence à faire un peu froid, non ? L’agenda du mois d’octobre est là ! pic.twitter.com/JxP2rDdX5E — Netflix France (@NetflixFR) September 25, 2020

Les films estampillés Netflix :

Côté productions originales, si Netflix propose ce mois-ci Rebecca, un thriller romantique au casting alléchant (la bande-annonce ici), notre âme d’enfant se laisserait plus tenter par le film d’animation Voyage sur la Lune.

Pour les plus sérieux d’entre nous, la plateforme propose également Les Sept de Chicago racontant l’histoire vraie de 7 hommes ayant organisé des manifestations pour protester contre la guerre du Viêt Nam en marge de la convention démocrate de 1968.

Les Savants , le 2 octobre

, le 2 octobre Des vampires dans le Bronx , le 2 octobre

, le 2 octobre Apprenti papa , le 2 octobre

, le 2 octobre Les Liens maudits , le 2 octobre

, le 2 octobre Òlòtūré , le 2 octobre

, le 2 octobre Hubie Halloween , le 7 octobre

, le 7 octobre Pour l’amour de Ginny , le 9 octobre

, le 9 octobre 40 ans toujours dans le flow, le 9 octobre

le 9 octobre Petit guide de la chasseuse de monstres , le 15 octobre

, le 15 octobre Love Like the Falling Rain , le 15 octobre

, le 15 octobre Les Sept de Chicago d’Aaron Sorkin avec Joseph Gordon-Levitt, Michael Keaton et Eddie Redmayne, le 16 octobre

d’Aaron Sorkin avec Joseph Gordon-Levitt, Michael Keaton et Eddie Redmayne, le 16 octobre Rebecca avec Lily James, Armie Hammer et Kristin Scott Thomas, le 21 octobre

avec Lily James, Armie Hammer et Kristin Scott Thomas, le 21 octobre Kadaver , le 22 octobre

, le 22 octobre Voyage vers la Lune (film d’animation), le 23 octobre

(film d’animation), le 23 octobre Holidate , le 28 octobre

, le 28 octobre His House , le 30 octobre

, le 30 octobre Bronx d’Olivier Marchal, le 30 octobre

©Netflix

Les autres films :

Côté incontournables, la plateforme ajoute en octobre les horrifiques Dents de la mer (ça tombe bien parce que vu la météo, on ne comptait pas aller se baigner tout de suite) et Sweeney Todd de Tim Burton avec Johnny Depp et d’Helena Bonham Carter. Si tu es fan de ces deux-là, tu peux également retrouver leurs voix dans la version originale des Noces Funèbres aussi de Tim Burton. Sinon, il y a toujours le cultissime Coup de foudre à Notting Hill.

Le Prestige de Christopher Nolan, le 1er octobre (notre critique)

de Christopher Nolan, le 1er octobre (notre critique) Les Noces Funèbres de Tim Burton, le 1er octobre

de Tim Burton, le 1er octobre Sweeney Todd, le diabolique barbier de Fleet Street de Tim Burton avec Johnny Depp et Helena Bonham Carter, le 1er octobre

de Tim Burton avec Johnny Depp et Helena Bonham Carter, le 1er octobre Bande de filles de Céline Sciamma, le 1er octobre

de Céline Sciamma, le 1er octobre Clueless , le 1er octobre

, le 1er octobre La maison de cire , le 1er octobre

, le 1er octobre Daylight , le 1er octobre

, le 1er octobre Shivers , le 1er octobre

, le 1er octobre Capitaine Superslip , le 6 octobre

, le 6 octobre Detroit , le 11 octobre

, le 11 octobre Victoria & Abdul , le 13 octobre

, le 13 octobre Les Dents de la mer de Steven Spielberg, le 23 octobre

de Steven Spielberg, le 23 octobre Coup de foudre à Notting Hill avec Hugh Grant et Julia Roberts, le 23 octobre

©Warner Bros.

Les séries estampillées Netflix :

Sans hésitation ce mois-ci, c’est The Haunting of Bly Manor qui a toute notre attention. Pourquoi ? Parce que c’est la suite de The Haunting of Hill House, couronnée série de l’année 2018 par Allan.

Bom Dia, Vérônica : Saison 1, le 2 octobre

: Saison 1, le 2 octobre Emily in Paris : Saison 1 (avec Lily Collins), le 2 octobre

: Saison 1 (avec Lily Collins), le 2 octobre L’Empire Oktober Fest : Saison 1, le 2 octobre

: Saison 1, le 2 octobre To The Lake : Saison 1, le 7 octobre

: Saison 1, le 7 octobre The Haunting of Bly Manor (la suite de The Haunting of Hill House), le 9 octobre

(la suite de The Haunting of Hill House), le 9 octobre Bert Kreischer se met au vert ! : Saison 1, le 13 octobre

: Saison 1, le 13 octobre Social Distance : Saison 1 (par les créateurs d’Orange Is the New Black), le 15 octobre

: Saison 1 (par les créateurs d’Orange Is the New Black), le 15 octobre Star Trek Discovery : Saison 3, le 16 octobre (notre critique de la saison 2)

: Saison 3, le 16 octobre (notre critique de la saison 2) Quelqu’un doit mourir : mini-série, le 16 octobre

: mini-série, le 16 octobre La Révolution : Saison 1, le 16 octobre

: Saison 1, le 16 octobre Grand Army : Saison 1, le 16 octobre

: Saison 1, le 16 octobre Toi, moi et elle : Saison 5, le 22 octobre

: Saison 5, le 22 octobre La disparition de Soledad : Saison 1, le 23 octobre

: Saison 1, le 23 octobre Barbares : Saison 1, le 23 octobre

: Saison 1, le 23 octobre Un garçon convenable : Saison 1, le 23 octobre

: Saison 1, le 23 octobre Le Jeu de la Dame : Saison 1, le 23 octobre

: Saison 1, le 23 octobre Blood of Zeus : Saison 1, le 27 octobre

: Saison 1, le 27 octobre Suburra : Saison Finale (saison 3), le 30 octobre (notre critique de la saison 2)

©Netflix

Les autres séries :

Très clairement, en octobre, rien de rivalise avec Code Lyoko. Tu te souviens cette série animée que tu regardais sur France Télévision quand tu étais gamin.e ?

Pour les non-nostalgiques, il y a toujours la saison finale de Murder (en VO : How To Get Away With Murder).

Radiant : Saison 2, le 1er octobre

: Saison 2, le 1er octobre How To Get Away With Murder : Saison Finale (saison 6), le 1er octobre

: Saison Finale (saison 6), le 1er octobre Code Lyoko : L’intégrale, le 1er octobre

: L’intégrale, le 1er octobre Familiar Wife : Saison 1, le 1er octobre

: Saison 1, le 1er octobre Stranger : Saison 2, le 11 octobre

©France TV

Documentaires et séries documentaires :

Côté docus, il y en a à nouveau pour tous les goûts sur Netflix ! On est quand même bien tentés par la série documentaire Song Exploder qui s’intéresse au processus créatif de plusieurs artistes. Qui sait, on pourrait peut-être nous aussi trouver l’inspiration ?

Song Exploder : How Music Gets Maid , le 2 octobre

, le 2 octobre Dick Johnson Is Dead , le 2 octobre

, le 2 octobre David Attenborough : Une vie sur notre planète , le 4 octobre

, le 4 octobre Conor McGregor : Notorious , le 6 octobre

, le 6 octobre Biflo & Oli : Presque Trop , le 8 octobre

, le 8 octobre Deaf U , le 9 octobre

, le 9 octobre Blackpink : Light up the sky , le 14 octobre

, le 14 octobre Tous avec Roona , le 15 octobre

, le 15 octobre Les Enquêtes extraordinaires : Volume 2 , le 19 octobre

, le 19 octobre Move , le 23 octobre

, le 23 octobre Guillermo Vilas : Un classement contesté, le 27 octobre