Voyage vers la Lune : Netflix copie Disney dans la bande-annonce

Pendant que Disney+ continue d’étendre son hégémonie, Netflix tente de marcher sur les platebandes du fameux studio en proposant la bande-annonce de Voyage vers la Lune, dont les premières images semblent drôlement familières.

La petite Fei Fei, férue de science, reste persuadée que la légende de la déesse de la Lune est véridique et décide de construire sa propre fusée pour aller vérifier. Une jolie histoire au graphisme éclatant, riche de couleurs incroyables mais qui s’orne de chansons qu’on imagine récurrentes, de quoi rappeler évidemment les derniers Pixar et éternels animés made in Disney. Normal quand on apprend que le vétéran Glen Keane, à l’origine du design de la Petite Sirène ou de Raiponce et déjà derrière l’animation entre autres de Aladdin, passe ici pour la première fois à la réalisation de ce nouveau conte. On attend d’en savoir plus, mais on espère qu’à l’image du génial Klaus, Netflix saura trouver sa propre recette plutôt que de piquer celle des autres.

Voyage vers la Lune sera sur Netflix dès le 23 octobre prochain.