Mulan ne sortira plus au cinéma mais sur Disney+ en VOD

Le studio aux grandes oreilles créait l’effet de surprise en proposant son blockbuster live Mulan dans une offre inédite et chère sur Disney +.

Et oui il ne suffira pas seulement d’avoir l’abonnement classique de la plateforme pour accéder à Mulan. Les américains devront débourser pas moins de 30$ pour voir le remake live du classique d’animation. La filiale française a confirmé qu’il en sera de même dans l’hexagone étant donné que l’offre sera proposée dans tous les pays dotés de Disney +, bien que le prix n’ait pas encore été communiqué. Il y a fort à parier que chez nous il environnera les 30€. Soit l’équivalent de deux voir trois places de cinéma et plus cher qu’un dvd ou blu-ray.

Une strategie discutable

Bob Chanek, nouveau PDG du studio se félicite “de pouvoir apporter Mulan à sa clientèle qui a longtemps attendu après les nombreux décalages”. Avec cette offre exorbitante, la stratégie est vraisemblablement d’amortir le plus rapidement possible les 290 Millions de budget en touchant directement les foyers tout en proposant un tarif qui se révèlerait moins onéreux qu’en salle pour les familles nombreuses. Tandis que le film pourra cartonner au box-office chinois, marché principale visé et territoire où la plateforme n’est pas encore installée.

La Fédération nationale des cinémas français n’est pas aussi réjouit puisque “Les salles de cinéma regrettent profondément que certains films, notamment à potentiel mondial, ne puissent sortir en salle en France”.

Cela ne fait qu’accentuer la crise que connaissent les salles de cinéma, et plus largement le secteur, en optant pour des modes de diffusion bien moins créateurs de valeur que la sortie en salle et très éloignés du principe au cœur du spectacle cinématographique : rassembler un public ensemble pour partager des émotions et faire vivre la culture au cœur de la cité et des territoires. La Fédération nationale des cinémas français

Un non-soutien des salles de la part de Disney qui est franchement dommageable et décevant au vu de la crise actuelle, mais loin d’être surprenant de la part de ce studio ultra-capitaliste…

Mulan sera disponible sur Disney + à partir du 4 septembre prochain.