Disney+ s’associe exclusivement avec Canal+ en France

By Axel PC

Alors que les plus malins d’entre nous, qui avons un gentil tonton aux USA, profitent déjà de The Mandalorian, les autres devront patienter jusqu’à mars 2020 pour prendre un abonnement Canal+ comprenant l’alléchante plateforme Disney+.

Pour clarifier les choses, vous pourrez évidemment vous abonner chez Mickey via l’application ou son site pour y accéder depuis votre ordinateur ou vos smartphones et tablettes. En revanche pour voir le catalogue Star Wars ou Marvel depuis votre télévision connectée ou directement depuis votre box internet, vous devrez obligatoirement prendre l’offre comprenant un abonnement Canal+.

Déjà associée à Netflix , la plateforme française en profite et qui en profite pour étendre sa mainmise sur le marché puisqu’elle sera « l’interlocuteur unique des opérateurs (Orange, Free, Bouygues Telecom, SFR, etc) qui souhaitent distribuer ce nouveau service de SVOD en France ». Surtout que Canal continuera de « diffuser en première exclusivité en France l’ensemble des films de Disney ». On ne sait pour l’instant pas combien cette offre juteuse coûtera, car si la plateforme de Picsou propose un abonnement à partir de 7 dollars, l’addition du prix de myCanal risque d’être salée.

Disney+ et Canal+ débarqueront donc chez vous en mars 2020.