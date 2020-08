Netflix : ce qui vous attend en septembre 2020

Voilà plusieurs mois que les enfants sont à la maison, mais ne t’inquiète pas, c’est bientôt la rentrée et tu vas enfin pouvoir regarder tes programmes Netflix préférés sans avoir ta progéniture dans les pattes ! (On espère pour toi en tout cas)

On a quelques séries et films dans notre cartable. pic.twitter.com/1CsTbynxTX — Netflix France (@NetflixFR) August 27, 2020

Les films Netflix :

Côté productions originales, on attend avec impatience Enola Holmes porté par la talentueuse Millie Bobby Brown, qui incarnera la soeur de Sherlock Holmes et partira à la recherche de sa mère. Ah oui, et c’est aussi avec Henry Cavill et Helena Bonham Carter !

Sinon, on se laisserait bien tenter également par Le Diable, tout le temps, un thriller horrifique mettant en scène Tom Holland et Robert Pattinson.

Le Match , le 1er septembre

, le 1er septembre Les Phénomènes , le 2 septembre

, le 2 septembre Coup de foudre garanti , le 3 septembre

, le 3 septembre Je veux juste en finir , le 4 septembre

, le 4 septembre Away , le 4 septembre

, le 4 septembre #Alive , le 8 septembre

, le 8 septembre Trop d’amour à donner , le 9 septembre

, le 9 septembre The Babysitter: Killer Queen , le 10 septembre

, le 10 septembre Duchesse , le 11 septembre

, le 11 septembre Casting pour un papa , le 11 septembre

, le 11 septembre Le Diable, tout le temps , le 16 septembre

, le 16 septembre Enola Holmes, le 23 septembre

©Netflix

Les autres films :

Côté incontournables, Netflix ajoute ce mois-ci 4 films de Jean-Luc Godard, le tout premier Indiana Jones, 8 femmes (oui, le film avec Catherine Deneuve, Fanny Ardant, Isabelle Huppert et bien d’autres !), L’Echange de Clint Eastwood (avec Angelina Jolie en maman à la recherche de son enfant) et pour ceux étant dans leur phase Robert Pattinson, la plateforme proposera aussi Good Time.

de Jean-Luc Godard : Le Mépris , À Bout de Souffle , Détective , Alphaville : une étrange aventure de Lemmy Caution , le 1er septembre

, , , , le 1er septembre Indiana Jones et les Aventuriers de l’arche perdue , le 1er septembre

, le 1er septembre Taxi 2, 3 et 4 , le 1er septembre (oui, oui, pas de 1 en vue…)

, le 1er septembre (oui, oui, pas de 1 en vue…) Lucky Luke , le 1er septembre

, le 1er septembre 8 femmes , le 1er septembre

, le 1er septembre Max et les Maximonstres , le 1er septembre

, le 1er septembre La Malédiction de Chucky , le 1er septembre

, le 1er septembre Allô, la police ? , le 1er septembre

, le 1er septembre Psycho-Pass: Sinners of the System , série de films, le 1er septembre

, série de films, le 1er septembre Kill Me Three Times , le 1er septembre

, le 1er septembre Les Proies , le 2 septembre

, le 2 septembre L’Echange , le 4 septembre

, le 4 septembre Le Pic de Dante , le 4 septembre

, le 4 septembre Albert à l’ouest , le 4 septembre

, le 4 septembre Ingrid perd le nord , le 4 septembre

, le 4 septembre Phantom , le 4 septembre

, le 4 septembre Mise à l’épreuve , le 4 septembre

, le 4 septembre Blanche-Neige : Le plus horrible des contes , le 4 septembre

, le 4 septembre La Reine des vampires , le 4 septembre

, le 4 septembre Une vie violente , le 8 septembre

, le 8 septembre Cargo , le 8 septembre

, le 8 septembre Good Time , le 13 septembre

, le 13 septembre Cube, le 15 septembre

©Paramount Pictures

Les séries Netflix :

Netflix, nous propose ce mois-ci une nouvelle production interactive avec la franchise Baby Boss ! Parce qu’on est toujours des grands enfants, on est sûr que ça va nous plaire !

Pour les plus sérieux d’entre-nous, la plateforme met aussi en ligne la première saison de Ratched qui sert de préquel au film Vol au-dessus d’un nid de coucou et qui raconte comment l’infirmière Ratched est devenue un monstre.

Baby Boss : Tous sur bébé ! : épisode interactif, le 1er septembre

: épisode interactif, le 1er septembre Le Jeune Wallander : Saison 1, le 3 septembre

: Saison 1, le 3 septembre Was it love? : Saison 1, le 3 septembre

: Saison 1, le 3 septembre La Linéa , Mini-série, le 9 septembre

, Mini-série, le 9 septembre Julie and the Phantoms : Saison 1, le 10 septembre

: Saison 1, le 10 septembre Family Business : Saison 2, le 11 septembre

: Saison 2, le 11 septembre Baby : Saison 3, le 16 septembre

: Saison 3, le 16 septembre Criminal UK : Saison 2, le 16 septembre

: Saison 2, le 16 septembre Dragon’s Dogma : Saison 1, le 17 septembre

: Saison 1, le 17 septembre Ratched : Saison 1, le 18 septembre

: Saison 1, le 18 septembre Jurassic World – La Colo du Crétacé : Saison 1, le 18 septembre

: Saison 1, le 18 septembre Sneaker Addicts : Saison 1, le 29 septembre

©Netflix

Les séries :

La saison 12 de The Big Bang Theory c’est bien, mais ça date un peu ! Si pour les retardataires, il n’est jamais trop tard, on préfère se plonger dans la mini-série The Spy, racontant l’histoire vraie d’Eli Cohen, un agent du Mossad infiltré dans les plus hautes sphères du gouvernement syrien dans les années 1960.

The Big Bang Theory : Saison 12, le 1er septembre

: Saison 12, le 1er septembre Boruto: Naruto Next Generations : Saison 3, le 1er septembre

: Saison 3, le 1er septembre Fairy Tail : Saison 9, le 1er septembre

: Saison 9, le 1er septembre The Spy , Mini-série, le 7 septembre

, Mini-série, le 7 septembre American Horror Story : 1984 (Saison 9), le 20 septembre

©Legende production

Les documentaires :

Côté docus, si tu es à la fois fan de viande, de pieuvre, de Maître Gims, que tu t’intéresses aux histoires vraies qui font peur (ou qui donnent les larmes aux yeux) et que tu te méfies des réseaux sociaux, le mois de septembre est fait pour toi !

Chef’s Table : BBQ , le 2 septembre

, le 2 septembre La Sagesse de la pieuvre , le 7 septembre

, le 7 septembre Derrière nos écrans de fumée , le 9 septembre

, le 9 septembre En attendant : l’espoir figé , le 15 septembre

, le 15 septembre GIMS , le 17 septembre

, le 17 septembre L’affaire Watts : chronique d’une tuerie familiale, le 30 septembre