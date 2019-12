The Big Bang Theory a tiré sa révérence en mai dernier et la troisième trilogie de Star Wars prend fin avec l’arrivée au cinéma de L’Ascension de Skywalker.

Il ne nous en fallait pas plus pour réunir les deux fictions à succès et vous offrir notre top 10 des meilleures références Star Wars dans The Big Bang Theory.

10. Je n’aime pas le foot, il est grossier, agressif…

« On a gagné ». C’est le genre de phrase insupportable prononcée inévitablement par les supporters lorsque leur équipe de sport préférée vient de remporter une quelconque rencontre. Penny, en étant une grande fan de football américain, ne déroge pas à la règle et Leonard lui fait remarquer à quel point prononcer une telle phrase est absurde : « Quand on regarde Star Wars, on ne dit pas « Nous avons vaincu l’Empire ! » »

S03E06 ©Warner Bros. Television

9. Le tentaculaire Sheldon

Alors que Penny se moque de la nouvelle voisine, Sheldon y voit l’occasion de lui montrer ses talents d’imitateur de l’amiral Ackbar dans Le Retour du Jedi : « C’est un piège ! […] Tu dois m’imaginer avec une tête de calamar géant. »

S02E19 ©Warner Bros. Television

8. Cuisine-le, ou ne le cuisine pas ! Il n’y a pas d’essai.

En voilà un gâteau original concocté par Bernadette et Amy pour célébrer la journée Star Wars le 4 mai ! (May the 4th [be with you])

S07E22 ©Warner Bros. Television

7. La taille importe peu… Regarde-moi : est-ce par ma taille que tu peux me juger ? Et bien tu ne le dois pas…

« Tu es bien trop petit pour être Dark Vador. Au mieux tu serais un […] ewok. » Voici ce que répond Sheldon à Leonard lorsque ce dernier se dit être « Dark Vador de Pasadena ». Les piques de Sheldon sont toujours aussi savoureuses !

On assume ce montage bien pourri. ©Warner Bros. Television

©Lucasfilm

6. Toujours par deux ils vont. Ni plus, ni moins. Raj et Howard.

Vous cherchez une ceinture qui soit à la fois cool et ringarde ? Raj a trouvé les ceintures sabre laser et propose des duels à Howard ! Gros malaise en perspective…

S07E07 ©Warner Bros. Television

5. Bonnes relations avec Penny j’entretiens

Leonard dit pour la première fois « Je t’aime » à Yoda ou plutôt à Penny citant du Yoda. On passe ainsi de la scène mignonne au gros malaise…

S03E19 ©Warner Bros. Television

4. Au secours, Professeur Proton, vous êtes mon seul espoir.

… Le seul espoir pour Leonard d’avoir un câlin spontané de la part de Sheldon. Un acte de gentillesse que l’on doit aux conseils du feu professeur Proton que Sheldon voit comme son mentor (comme Obi-Wan a été un mentor pour Luke Skywalker).

S07E22 ©Warner Bros. Television

3. Raj l’impérial

Quel fan ne s’est jamais imaginé marcher sur fond de musique impériale ? Vous en rêviez, Raj l’a fait. Il s’offre ainsi une « entrée théâtrale » pour que les gens sachent qu’il est « génial et dangereux« .

S03E16 ©Warner Bros. Television

2. La force est puissante en Sheldon

Sheldon se sent trahi par ses amis et tente d’utiliser la force façon Vador pour les étrangler. Un pouvoir qui semble marcher sur Raj !

S03E01 ©Warner Bros. Television

1. Les caméos de Carrie Fisher, Mark Hamill et James Earl Jones

Les acteurs principaux des Star Wars originaux s’adonnent à l’autodérision. De quoi donner l’occasion à Sheldon de passer une soirée avec James Earl Jones qui aime sonner à la porte de Carrie Fisher avant de partir en courant. Ou encore de se faire marier par Mark Hamill après qu’Howard ait retrouvé son chien.

S07E14 & S11E24 ©Warner Bros. Television

Star Wars, épisode IX : L’Ascension de Skywalker débarque au cinéma le 18 décembre 2019.