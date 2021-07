Critique La sagesse de la pieuvre : on a été ventousé !

La sagesse de la pieuvre. Au titre on s’attendait à un documentaire Netflix avec un type un peu bizarre. Une histoire un peu hippie, pour trouver une voie de la sagesse. Pour le côté hippie et bizarre on était bien loin de la réalité. Du coup on a été très agréablement surpris…

Pieuvre, poulpe, requins, un paysage marin fascinant

La sagesse de la pieuvre (My Octopus Teacher) est bien un documentaire, romancé, contant l’amitié d’un homme et d’une pieuvre. Mais le film de 1h25 ne se limite pas à cela. Il présente tout ce que peut avoir d’impressionnant la vie de cet animal. Tout ce qu’il peut également nous apprendre sur nos visions et nos relations avec la nature. Pas apprivoisé, simplement amical et tolérant, ce poulpe nous fait découvrir les subtiles relations qui se tissent dans les fonds marins.

On y découvre une fascinante forêt de kelp (de grandes algues ondulant jusqu’à la surface) près de la ville du Cap, à l’extrême sud du continent Africain, aux multiples couleurs changeantes en fonction du temps, les prédateurs marins comme les requins, la multitude de poissons, et la manière dont tout ce petit monde s’organise pour vivre de son côté.

Tentaculaire, aventureuse, vis ma vie de poulpe

Sous l’eau, durant ses 365 jours de vie, les aventures s’enchaînent. On découvre la fabuleuse intelligence de ce mollusque, on s’émerveille de ses stratégies, de ses changements de couleurs et de camouflage, autant que des plans magnifiques sur le ciel et les fonds marins. Il ne faut pas 10 minutes pour que l’on tombe également amoureux tant de cette pieuvre que de cet univers et du film.

L’ensemble se déroule toute en douceur et tendresse. On en vient à avoir envie de plonger en apnée et de nous faire nous aussi un ami aquatique. Mais la fin est inéluctable. Elle est attendue avec émotion, car on s’attache vite à cet octopus ! Comme un cycle inéluctable, la vie prend fin pour 500 000 nouvelles petites créatures de créées.

La sagesse de la pieuvre est un voyage tout public récompensé aux Oscars 2021. Touchant et magique, on te le conseille !

La Sagesse de la pieuvre est sorti en 2020 sur Netflix.