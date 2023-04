Récap Star Wars Celebration 2023 : les infos sur les nouveaux films et séries

Ce 7 avril 2023 a eu lieu la fameuse Star Wars Celebration à Londres. Un rendez-vous ultra attendu par les fans afin de se rassembler pour célébrer le plus grand univers fictionnel de l’Histoire, mais également découvrir quelques annonces. En effet, Kathleen Kennedy en a profité pour dévoiler divers projets de films et des informations sur les prochaines séries de l’univers Star Wars :

Depuis 2019 et un épisode IX en demi-teinte, l’univers Star Wars s’est avant tout cantonné au petit écran. Outre The Mandalorian actuellement dans sa 3e saison, le pas-de-côté The Book of Boba Fett, le pas-arrière Kenobi et la grande réussite d’Andor, le plaisir de retrouver sur grand écran cette galaxie lointaine, très lointaine, se faisait sentir. Et si divers projets de film ont été annulés (le Rogue Squadron de Patty Jenkins) ou mis en stand-by (le film de Taika Waititi), ce ne sont ni plus ni moins que 3 films qui ont été confirmés, prenant place à 3 périodes bien distinctes de l’univers Star Wars !

Star Wars Cinematic Universe

Tout d’abord, l’héritier proclamé de George Lucas va réaliser son premier film : en effet, Dave Filoni (papa de The Clone Wars, Star Wars Rebels et du personnage d’Ahsoka Tano) chapeautera un métrage décrit comme le point culminant du « Mandoverse ». Ce qu’il faut comprendre, c’est que The Mandalorian, Ahsoka (on en reparle juste plus bas) et The Book of Boba Fett convergeront dans un long-métrage pour le cinéma.

On peut donc espérer voir Grogu, Din, Ahsoka, Moff Gideon ou encore Thrawn dans un arc final, mêlant à la fois la résurrection de la planète Mandalore, l’apogée de la Nouvelle République, la fin des restes de l’Empire, et sans doute la naissance du Premier Ordre. Pas de date de sortie pour le moment, mais on l’imagine aisément pour 2027 !

© Lucasfilm

Le retour de Rey

Grosse surprise : Daisy Ridley revient dans un nouveau film, qui prendra place 15 ans après l’épisode IX, alors que Rey forme une nouvelle génération de Jedis (une manière de refaire l’épisode VII ou de lancer un épisode X ?). Alors que ce film est réalisé par Sharmeen Obaid-Chinoy (Mrs Marvel) et écrit par Steven Knight (Peaky Blinders), diverses rumeurs récentes plaçait cette nouvelle aventure avec une sortie pour fin 2025. Mais sachant que le scénario subit un nouveau coup de polish (Damon Lindelof de The Leftovers et Watchmen travaillait dessus avant d’être remplacé), rien n’est moins sûr.

© Lucasfilm

Les Premiers Jedis

Mais la plus belle annonce tient sans doute dans le fait que James Mangold (Logan, Le Mans 66, Indiana Jones et le Cadran de la Destinée) va réaliser un film Star Wars prenant place dans une période appelée « Dawn of the Jedi » ! Décrit comme un récit épique à l’ampleur biblique (Les Dix Commandements ont été cités), ce nouvel épisode se déroulera 25 000 ans dans le passé, en présentant donc la découverte de la Force, les premiers Jedis, et donc le premier grand chapitre de l’univers Star Wars : la hype est présente ! Il faudra cependant s’armer de patience pour une éventuelle fenêtre de sortie…

© Lucasfilm

Place aux séries Star Wars

Rayon séries, la Star Wars Celebration a également pu offrir un tour d’horizon global de toutes les productions en cours. The Mandalorian est actuellement dans sa saison 3 en cours de diffusion (et Favreau a précisé qu’il espère que les aventures de Din et Djarin continueront encore longtemps), mais promet de réintroduire Moff Gideon (Giancarlo Esposito) pour sa seconde partie. Andor Saison 2 fut également introduite par Tony Gilroy, qui la décrit comme la seconde et dernière partie d’une histoire avec une vraie conclusion (qui mènera donc à Rogue One). Un teaser riche en tension fut présenté,avec une fenêtre de sortie prévue pour octobre 2024 !

© Lucasfilm

The Acolyte, le maître d’armes

La très attendue Star Wars The Acolyte a également été présentée par sa showrunneuse Leslye Headland (Poupée Russe), qui a décrit le show comme le croisement entre La Reine des Neiges et Kill Bill, sous influence du cinéma de Kurosawa (Yojimbo et la Forteresse Cachée notamment). Ce récit prenant place en Haute République, plus de 100 ans avant l’épisode 1, nous mettra du côté des « vilains », en montrant l’essor du côté obscur face à l’Ordre Jedi.

Avec un casting de talent (Amandla Steinberg, Carrie-Anne Moss, Jodie Turner-Smith, Dafne Keen, Lee Jyung-jae…), le teaser présenté laissait deviner une excellente direction artistique, un ton sombre, de l’art martial et des duels de sabres (sabre jaune confirmé !), ainsi qu’un maître Jedi Wookie joué par Joonas Suotamo (Chewbacca dans la postlogie). La sortie est prévue en 2024 !

© Lucasfilm

Stand by my Star Wars

Skeleton Crew a un peu plus fait parler d’elle : la série créée par Jon Watts (Spider-Man No Way Home) sera entre autre mise en boîte par David Lowery (A Ghost Story), les Daniels (Everything Everywhere All at Once), Bryce Dallas Howard (qui a déjà réalisé pour The Mandalorian), Jake Schreier (Acharnés) et Lee Isaac Chung (Minari). Portée notamment par Jude Law (Les Secrets de Dumbledore) et Kerry Condon (Les Banshees d’Inisherin), Skeleton Crew nous introduira une bande de 4 enfants (dont un alien !) en fuite dans la galaxie, via un ton très proche des Goonies ou autres productions Amblin (Stranger Things n’est pas très loin !). Là aussi, sortie prévue en 2024 !

© Lucasfilm

Le Retour de la Jedi

Enfin, 2023 marquera le début de la série Ahsoka, personnage culte introduit dans The Clone Wars comme padawan d’Anakin, avant de devenir une maître Jedi paria dans Rebels, puis avoir franchi le pas du live-action dans la saison 2 de The Mandalorian sous les traits de Rosario Dawson. Chapeautée par Filoni, la série a dévoilé son excitant trailer : pas de doute nous sommes dans la continuité de Rebels, en retrouvant Hera Syndulla (Mary Elizabeth Winstead), Sabine Wren (Natasha Liu Bordizzo) et même Thrawn, Chopper, Ezra…

Des annonces excitantes pour des projets qui semblent ne pas être faits dans la précipitation, dévoilant des chapitres inédits de l’univers Star Wars. Là encore, Lucasfilm sait nous attrapper comme il faut, reste à savoir si le résultat sera à la hauteur !

Ahsoka sortira sur Disney+ en Août 2023