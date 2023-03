Critique The Mandalorian saison 3 épisode 1 : la même voie

The Mandalorian est de retour pour une troisième saison rien qu’à lui, pour un redémarrage correct mais sans vigueur.

The Mandalorian s’avère être la plus grande réussite commerciale de Disney+, transfiguré en plus gros produit d’appel de la plateforme et première vraie tentative de réconciliation auprès des fans après une postlogie compliquée. Une réussite qui a aussi ses limites, tant elle a parfois servi à se vautrer dans le fan-service en délivrant à la pelle des séries spin-off en pagaille autour de personnages adorés, vampirisant même, en lui offrant il est vrai sa seule qualité, dans l’inutile The Book of Boba Fett. Mais voilà, après une pause bienfaitrice (et la réussite totale et surprenante d’Andor) suite à une deuxième saison beaucoup plus faiblarde, The Mandalorian semble revenir sous les meilleures auspices.

© Disney+

Délesté de la présence du fardeau Robert Rodriguez, derrière les pires épisodes de la seconde saison, Rirck Famuyiwa, semble ainsi opérer un retour aux sources de ce qui a fait le succès de la série dans sa première (et jusqu’ici meilleure) saison. Une quête minimaliste, aux sources des inspiration de Star Wars pour les serial et le western, et un duo reformé entre le chasseur de primes en quête de reconnaissance de ses pairs et un Grogu inutilement écarté. C’est le programme, aussi minimaliste que réjouissant de ce nouveau départ, qui derrière son efficacité manque cependant d’un peu de magie.

Retour en grandes pompes

Il suffisait donc en scène d’introduction, à savoir un baptême mandalorien, soudain perturbé par l’irruption des eaux d’un immense monstre, pour faire revenir éclater la majesté du personnage. Comme livré à eux-mêmes et enfermé dans leurs efficaces mais limitées armures, métaphore assez amusante des nombreuses séries Star Wars, le personnage déboule avec son vaisseau flambant neuf et sa force de frappe diablement efficace pour dynamiter un combat perdu d’avance, et ainsi remettre les pendules à l’heure. Pourtant, derrières les apparences, l’attachant chasseur de primes est le plus démuni d’entre eux-tous, renié par sa patrie, et donc en quête d’une reconnaissance de ses pairs. Un début aussi alléchant qu’intéressant, et surtout réussi.

© Disney+

On passe donc logiquement faire coucou à Greef Karga (Carl Weathers), sur une planète désormais pacifiée, pour récupérer un droide chasseur de primes incontournable à cette nouvelle mission, et d’inclure efficacement une horde de pirates, dans des affrontements aussi tendus que jouissifs. Ce premier épisode se paye ainsi même le luxe de redorer le blason des Anzellan, petits êtres réparateurs aperçus au détour du personnage de Babu Frik dans l’incohérente course contre la montre qu’était The Rise of Skywalker. L’aspect plus physique et marionnettique qui leur est offert, moins numérique que dans le neuvième épisode, s’inscrit quand à lui aussi très logiquement dans l’héritage de la saga, renouant intelligemment avec le travail de Frank Oz et des ewoks.

La même voie

Mais voilà, à part un salutaire recasage de l’insupportable personnage de Bo-Katan (Katee Sackhoff), hérité des pires épisodes de la série, il reste encore beaucoup à faire pour renouer avec la magie de la première saison. Oui, Le Mandalorien est toujours aussi charismatique, Grogu toujours aussi attachant, et leur quête vers les origines du personnage s’avère toujours aussi excitante. Mais à part se contenter de surfer sur ce qui a déjà été fait, ce premier épisode semble ne rien proposer de neuf, à part quelques personnages, y préférant une remise à jour efficace. Semblant vouloir renouer avec ce que la série a pu proposer de meilleur, on ne peut cependant s’empêcher d’y voir une certaine flemmardise.

© Disney+

On espère alors que cette troisième saison osera voguer vers d’autres contrées et personnages d’une galaxie bien trop immense pour se contenter de nous resservir une fois de plus la même tambouille. Surtout à l’heure où son statut de meilleure série live Star Wars se voit complètement chamboulée par l’arrivée surprise d’Andor. The Mandalorian, derrière sa vitrine commerciale prestigieuse et acclamée, a ainsi cruellement besoin de se renouveler, ce que ne semble pas vraiment montrer cette introduction, que l’on espère donc être juste un efficace retour aux sources. Croisons donc les doigts, jusqu’à la semaine prochaine.

La troisième saison de The Mandalorian est disponible sur Disney+.