Lucasfilm : que nous réservent donc Indiana Jones 5 et Star Wars ?

Ce week-end a eu lieu la fameuse D23, soit la convention dédiée aux futurs projets Disney. Outre Marvel ou la section Disney/Pixar, il faut bien sûr compter sur Lucasfilm (Star Wars, Indiana Jones, Willow). Des infos, des bandes-annonces et des éléments croustillants ont pu être révélés, pour des projets de série tout comme pour un certain film bien attendu !

Kathleen Kennedy a pu démarrer les hostilités avec Star Wars, mais le clou de cette présentation privée aura été Indiana Jones 5. En effet, Harrison Ford est monté sur scène pour présenter un tout premier trailer. Vraisemblablement ému, Ford a précisé qu’il s’agissait bien de la toute dernière aventure du célèbre archéologue au fouet, et que cette fois (contrairement au Royaume du Crâne de Cristal donc) il était fier du résultat. De belles promesses, alors que le réalisateur James Mangold (Logan, Le Mans 66) et Phoebe Waller-Bridge (Fleabag, Killing Eve) l’ont rejoint sur scène.

Indiana Jones et le Harrison Ford béni

© Lucasfilm

Malheureusement, aucun titre n’est encore divulgué, mais le fameux trailer en question aurait mis tout le monde d’accord : riche en action, il emmène Indy et sa filleule Helena autour du globe, en particulier en Italie, au Moyen-Orient ou en pleine parade dans la Grosse Pomme. Flashbacks avec rajeunissement numérique saisissant de Ford, un Madds Mikkelsen nazi, une poursuite à cheval dans le métro new-yorkais, un Indy adepte du fouet face à une douzaine de malotrus armés… On espère évidemment que cette alléchante bande-annonce débarquera incessamment sous peu, pour cette 5e aventure autant espérée que redoutée. Rendez-vous le 28 juin 2023 en salles !

En bonus, John Williams a partagé le tout premier morceau de la bande-originale (qui sera vraisemblablement sa dernière composition) : le thème musical d’Helena !

Costumes and concept art for the next Indiana Jones film. #D23Expo pic.twitter.com/MUFzvBwttR — LaughingPlace.com @ D23 Expo (@laughing_place) September 9, 2022

Autre retour iconique

Ensuite, un trailer a été dévoilé en ligne pour la série Willow, faisant suite au film culte du même nom sorti en 1988. Warwick Davies rempile dans le rôle-titre : le fameux sorcier Nelwyn chapeautera une nouvelle génération de héros, tandis qu’on retrouve au casting quelques têtes semi-connues comme Erin Kellyman (Falcon et le Soldat de l’Hiver), Ellie Bamber (Nocturnal Animals), Tony Revolori (The Grand Budapest Hotel), ou même Christian Slater (Mr Robot). Pas de Madmartigan (Val Kilmer) ceci dit, mais la direction artistique semble chiadée, via une fabrication conjuguant practical effects, animatroniques et CGI de qualité ! Rendez-vous le 30 novembre sur Disney+ !

Bien sûr, la galaxie Star Wars est également à l’honneur : Kathleen Kennedy préfère néanmoins se concentrer sur les séries, et aucune annonce de film (Rogue Squadron, le Star Wars de Waititi) n’a été faite. Un mal pour un bien, alors que Lucasfilm cuisine tranquillement en prenant son temps, avec néanmoins des projets intéressants sur Disney+. Tout d’abord, The Bad Batch aura droit à sa saison 2, poursuivant les chroniques de la Clone Force 99. Cette saison débutera en janvier 2023, tandis que fut dévoilé le trailer de Tales of the Jedi : une anthologie de six courts-métrages d’animation s’intéressant avant tout à Ahshoka et au Comte Dooku, et prévue le 26 octobre sur Disney+.

Andor, le nouvel espoir

La série Andor, développée par Tony Gilroy (Rogue One) et décrite comme un thriller d’espionnage au sein de l’univers Star Wars, s’est vue affublée d’un dernier trailer. L’occasion encore une fois d’admirer un travail plutôt admirable sur la production design, préférant s’éloigner des déserts cheapos de Obi-Wan Kenobi, pour explorer de manière plus sombre la naissance de la Rébellion avant les évènements de Rogue One et Un Nouvel Espoir. Les 3 premiers épisodes débutent le 24 septembre prochain, pour ce qui s’annonce être une aventure en 2 saisons (soit 16 épisodes), s’étalant sur 2 ans intra-diégétiques : un beau programme !

Malheureusement, aucune info sur The Acolyte, cette série prenant place 200 ans avant la Menace Fantôme, alors qu’une jeune héroïne (jouée par Amandla Stenberg) fera partie d’un tournoi Sith après que sa famille ait été massacrée. Selon certaines rumeurs, l’art martial du maniement de sabre-laser sera au centre du show (pour notre plus grand bonheur), dont la showrunner est Leslye Headland (Russian Doll). On retrouvera au casting Lee Jyung-jae (Squid Game, Hunt) ainsi que Jodie Turner-Smith (Queen & Slim, Sans Aucun Remords), dans des rôles encore mystérieux (comme la série donc).

© Lucasfilm

Néanmoins, la série Skeleton Crew de Jon Watts (Spider-Man No Way Home) a dévoilé une première image. Un gros plan sur Jude Law certes avare en détails, mais une image quand même. Pour rappel, cette série mettre en avant 4 enfants dans un voyage périlleux pour rentrer chez eux (le show ne sera néanmoins pas enfantin selon Watts !).

Star Wars : le retour du Mandalorien

Le clou du spectacle reste cependant The Mandalorian, qui voit un changement hiérarchique : en effet, Jon Favreau laisse sa place à Rick Famuyiwa (réal du très sympathique Dope, et de très bons épisodes de la série tels que « l’Enfant » ou « le Prisonnier ») en tant que showrunner. Un trailer riche en mandaloriens donc, en Grogu kawai et avec une petite apparition de Babu Frik. Pas de date de sortie, mais on peut raisonnablement espérer une sortie estivale.

The Mandalorian Saison 3 sera diffusée sur Disney+ en 2023