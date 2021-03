By Axel PC

The Bad Batch : bande-annonce pour la série animée Star Wars

Après Clone Wars, The Bad Batch, la nouvelle série animée de Star Wars vient de se dévoiler à travers une première bande-annonce.

Prenant directement place à la fin de de la Guerre des Clones, cette nouvelle série présente des personnages connus des fans, des clones expérimentaux génétiquement modifiés, lesquels forment une escouade pas piquée des hannetons. Hunter, le leader au look de Rambo, Crosshair le sniper, Wrecker le bourrin, Echo l’androide et Tech le pilote seront donc nos hôtes pour un show musclé qui nous entraînera dans « des missions audacieuses tout en s’efforçant de donner un nouveau sens à leur vie ». pour l’occasion Disney s’offre un relooking avec un anime au graphisme léché, mélange d’animation traditionnelle et de cell-shading géométrique, Tartakovsky peut être fier.

Le premier épisode de The Bad Batch fera 70 minutes, un record pour un animé, et sera diffusé sur Disney+ le 4 mai.

©Disney+

