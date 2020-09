Dune : 1er gros trailer pour le space opera de Villeneuve

Sans aucun doute un des projets les plus attendus de l’année, Dune se dévoile enfin avec un premier gros trailer de 3 minutes ! Produit par la Warner et réalisé par Denis Villeneuve (Prisoners, Premier Contact, Blade Runner 2049), le film jouit d’un des castings les plus prestigieux qui soient : Timothée Chalamet (Paul Atreides), Rebecca Ferguson (Jessica Atreides), Oscar Isaac (Leto Atreides), Zendaya (Chani), Josh Brolin (Gunrey Halleck), Jason Momoa (Duncan Idaho), Stellan Skarsgard (Baron Vladimir Harkonnen), Dave Bautista (Glossu Rabban), Charlotte Rampling (Mère Mohiam) ou encore Javier Bardem (Stilgar)

Adapté de la Bible de science-fiction éponyme par Frank Herbert, Dune a déjà été adaptée dans une version malade en 1984 par David Lynch, et a fait l’objet d’un documentaire sur le projet avorté de Jodorowsky ! Prenant place en l’an 10190, Dune nous emporte sur la planète Arrakis, source de la principale richesse de la galaxie : l’épice. Une substance aux propriétés quasi divines, qui sera la convoitise de bons nombres de clans. Aux premières loges : la maison Atreides, qui héritera de la fameuse planète. De l’autre, la maison Harkonnen, désireuse de les éliminer avec l’appui de l’Empereur Shaddam IV.

La peur tue l’esprit

S’ensuivra ensuite une grande quête monomythique, mêlant trahison, amour et épopée à la Game of Thrones, où Paul découvrira sa destinée auprès du clan des Fremen (un peuple nomade vivant dans la désert). Première partie d’un grand diptyque, le trailer semble avoir capté l’essence de l’œuvre ! Visuellement c’est très propre…peut-être un peu trop dans l’épure ? Quoiqu’il en soit on reconnait la patte Villeneuve, et les moyens semblent bien être de sortie (les vers géants sont également à l’honneur) !

De la photographie de Greig Fraser (Rogue One, The Batman) au casting, en passant par une direction artistique carrée, on a hâte devoir le résultat ! De plus, Hans Zimmer signe la BO (un projet de rêve selon lui). Plus que quelques petits mois donc, avant que Dune débarque dans les salles obscures !

Dune sortira en salle le 23 décembre 2020