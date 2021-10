Batgirl : un concept-art et quelques infos sur le film

Un film Batgirl verra bien le jour, réalisé par Adil El Arbi et Bilall Fallah (Bad Boys for Life). De jeunes réalisateurs belges de talent, capables de prendre un matériau de base, et d’en faire quelque chose de respectueux tout en apportant leur petite patine ! Et à l’occasion de la DC Fandome, un petit panel avec les réalisateurs et l’actrice Leslie Grace (In the Heights) ont pu discuter du futur long-métrage.

Peu d’infos ont émergé évidemment, mais la volonté de créer un vrai film là encore respectueux du personnage de Barbara Gordon est l’impression qui prédomine. Pour rappel Leslie Grace était en compétition avec des actrices comme Haley Lu Richardson (Split), Kaitlyn Dever (Booksmart), Isabela Merced (Sicario 2) et Zoey Deutch (Retour à Zombieland), avant que le choix de la non-moins talentueuse Leslie Grace ne se révèle une évidence pour tout le monde.

Décrite comme une incarnation forte, sensible et déterminée, Leslie précise que le costume (inspiré de l’ère New 52 et Gotham Knights avec le violet et le jaune) sera constitué d’une cagoule (et non d’un masque). De plus, les réalisateurs affirment que Barabara Gordon, Batgirl aura bien les cheveux roux ! Pour le reste, il va évidemment falloir attendre 2022 pour de plus amples informations sur l’histoire, le casting secondaire et les premières images.

Écrit par Christina Hodson (Bumblebee, Birds of Prey), Batgirl verra également le retour de J.K. Simmons (Whiplash) en Jim Gordon après Justice League, ainsi que de Batman (Michael Keaton ?). Bref, rendez-vous en 2023 !

Batgirl sortira sur HBO Max en 2023