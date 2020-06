Pirates des Caraïbes : Margot Robbie dans un nouveau film !

By Charley

Après la nouvelle d’un 6e opus avec Karen Gillian, écrit par Ted Eliott (scénariste des 4 premiers opus) et Craig Mazin (Chernobyl), la franchise Pirates des Caraïbes n’a pas fini de faire parler d’elle ! En effet via Hollywood Reporter, nous apprenons que Margot Robbie sera la star d’un autre film développé en parallèle !

Toujours produit par Bruckheimer et Disney, ce nouveau film sera écrit par Christina Hodson (Bumblebee, Birds of Prey). La scénariste a donc bien le vent en pompe (excusez-nous la blague), sachant qu’elle participera également au script du film Flash et d’un hypothétique film Batgirl !

Peu de choses sont connues de ce prochain film, si ce n’est que ce Pirates des Caraïbes sera un tout nouveau chapitre au sein de la franchise lucrative de Disney (plus de 4.5 Milliards de dollars !), avec des personnages inédits. Ne vous attendez pas à y voir Jack Sparrow donc !

Une occasion en or pour relancer un univers qui a bien eu du mal à redécoller avec le 5e opus, malgré un score plus que convenable au box-office en 2017 (795 millions de dollars). Reste à savoir qui se chargera de réaliser cette nouvelle itération, et si le public sera au rendez-vous !

Pirates des Caraïbes 6 n’a pour le moment aucune date de sortie