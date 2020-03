The Last of Us : une série HBO par le papa de Chernobyl

Une bombe est arrivée aujourd’hui : via Hollywood Reporter, nous apprenons qu’une adaptation de The Last of Us est lancée…et pas par n’importe qui ! En effet Neil Druckmann (scénariste et directeur chez Naughty Dog) et Craig Mazin (showrunner de l’acclamée Chernobyl) s’associent pour produire, écrire et développer une série pour HBO (Game of Thrones, Westworld) !

The Last of Us prenait place dans un futur post-apocalyptique en 2033, où l’humanité est en proie à l’extinction face à au cordyceps, un champignon mutant ses hôtes pour les changer en infectés avides de chair fraîche. Dans cette Amérique désolée, où des groupuscules militaires ou bien cannibales tentent de survivre au sein de ce nouveau monde, une jeune ado du nom de Ellie semble être la clé du salut de l’humanité. En effet, son immunisation envers l’infection serait la clé d’un vaccin ! Inspiré de Resident Evil, Je suis une Légende ou encore Les Fils de l’Homme, The Last of Us nous portait dans un road trip violent, mélancolique mais terriblement émotionnel, où on incarne Joel, un passeur clandestin ayant tout perdu 20 ans plus tôt, dont sa propre fille.

Un jeu marquant à tous les niveaux, et à l’heure où la suite tant attendue nous arrive dans 2 mois, la nouvelle d’une adaptation par le papa de la license est salutaire. On se souvient qu’un film était à l’étude en 2013, produit par Sam Raimi et toujours avec Druckmann au scénario. Un projet abandonné au profit d’un plus cohérent, où le format sériel ne limitera pas l’étendue du récit.

Le choix de Craig Mazin est également excitant, ayant prouvé avec Chernobyl qu’il était capable de gérer des arcs narratifs impliquant plusieurs personnages, au sein d’un environnement hostile et terriblement dur. Il nous tarde d’en savoir plus, nous savons simplement qu’il s’agira d’une extension de l’intrigue autour de Joel et Ellie. Prenons notre mal en patience, la série ne sera évidemment pas là avant fin 2021 au plus tôt.

La série The Last of Us n’a pas de date de sortie pour le moment.