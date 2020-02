Westworld propose 3 trailers secrets pour sa saison 3

Alors que la saison 3 approche à grand pas, HBO dévoile petit à petit de nouvelles images de Westworld et pas seulement la bande-annonce officielle, non, mais aussi des trailers secrets.

En effet, c’est un utilisateur de Reddit qui a découvert que sur le véritable site Inciteinc, le site d’un collecteur de data au cœur de l’histoire de la saison 3 de Westworld, trois vidéos distinctes.

La première reprend clairement les images de la bande-annonce principale, tout en y insufflant de nouvelles confrontations, notamment entre Maeve et Dolores.

A ce titre, la seconde vidéo, Free will is not free, montre de nouvelles images résultantes des nombreuses oppositions entre les personnages et on peut y voir Vincent Cassel menacer Aaron Paul ou Bernard étrangler un humain. Bref des images qui servent un propos complotiste, paranoïaque du plus bel effet.

La dernière quant à elle effectue un virage à 180° pour montrer la rencontre entre Dolores et le personnage joué par Aaron Paul dans un style proche de la comédie romantique. Un effet de style très perturbant, à la limite d’un détournement, mais qui montre bien que HBO a décidé de nous en faire voir de toutes les couleurs.

La saison 3 de Westworld sera diffusée dès le 15 mars sur HBO et OCS.